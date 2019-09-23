KADIN

Yaşlanma etkilerini geciktiren kokteyl

Dr. Seran Göçer Dr. Seran Göçer
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 23.09.2019 09:05 | Son Güncelleme

Rönesans tedavi yönteminde uygulanan farklı kokteyl karışımlar sundukları çözümler ile dikkat çekici sonuçlar elde edilmesine yardımcı oluyor. Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, özellikle göz altı morluklarında etkili sonuçlar sağlayan Raffaello uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Yaşlanma etkilerini geciktiren kokteyl

Raffaello, 25 yaş sonrasında yaşlanma etkilerini geciktirmeye yönelik kullanılan etkili bir mezoterapi içeriğidir. Özellikle erken yaşta ortaya çıkan göz altı morluklarında da tercih edilir.

Günümüzde yoğun bilgisayar ve telefon kullanımı; uykusuzluk, iş stresi ve kronik yorgunluğa bağlı olarak ortaya çıkan göz altı halkaları kişinin olduğundan daha yaşlı görünmesine neden oluyor. Bu durumda hem erken yaşta başlayan yaşlanma karşıtı tedavi, hem de mevcut sorunların etkili bir şekilde giderilmesi için bu kokteyl uygulanıyor.

GÖZ ALTI MORLUKLARINA KISA SÜREDE ÇÖZÜM

Tüm Rönesans tedavileri gibi Raffaello kokteylinin uygulanması da kısa süreli bir işlemdir. Hastalarım ağrısız bir uygulama olan mezoterapi tedavisini çok iyi tolere ederler. Uygulama haftada 1 seans olmak üzere toplamda 3-4 seans olarak tamamlanabilir.

İlk 4 seans tamamlandıktan yaklaşık 2 ay sonra da 2 seans daha uygulanarak tedavinin etkisinin güçlendirilmesi sağlanmış olur. Aynı zamanda göz altı morluğu dışındaki sorunların da giderilmesine yönelik farklı kokteyl içerikleri yüzün diğer alanlarına aynı uygulanarak tedaviye bütünsel bakış açısı ile yaklaşabiliriz.

Bu durumda pek çok sorun daha kısa sürede giderilir. Mezoterapi enjeksiyonundan önce lokal anestezik krem ile anestezi uygulandığı için işlem konforlu ve sonrasında günlük hayata hemen dönmek mümkündür.

KOKTEYLİNİN İÇERİĞİ VE ETKİLERİ

Kokteyl içerisinde gençleşme sırlarının olmazsa olmazlarından birisi olan hyalüronik asidin yanı sıra, antioksidan kompleksi, pinus pinaster, B grubu vitaminleri, glutatyon, resveratol, çeşitli aminoasitler ve bakırpeptid bulunur. Bu kokteyl cildin kaybettiği nemi geri kazandırırken, cildin gençleşmesini ve sorunlu noktaların yenilenmesini de sağlar.

Genç ya da orta yaşlı pek çoğumuzun en büyük sorunlarından birisi olan göz altı morluklarında etkili sonuçlar veren kokteyl, aynı zaman da saç dökülme sorunu olan erkek hastalar için de tercih edilir. Kokteylin içeriğinde yer alan bakırpeptid saç köklerinde uyarıcı bir etki yaratır. Saç dökülmesini azaltır. Kokteyl saç mezoterapi uygulamaları için de iyi bir seçenektir.

Medikal Estetik Hekimi
Dr. Seran Göçer

www.drserangocer.com
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Instagram: @serangocer
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