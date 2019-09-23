Yaşlanma etkilerini geciktiren kokteyl

Raffaello, 25 yaş sonrasında yaşlanma etkilerini geciktirmeye yönelik kullanılan etkili bir mezoterapi içeriğidir. Özellikle erken yaşta ortaya çıkan göz altı morluklarında da tercih edilir.

Günümüzde yoğun bilgisayar ve telefon kullanımı; uykusuzluk, iş stresi ve kronik yorgunluğa bağlı olarak ortaya çıkan göz altı halkaları kişinin olduğundan daha yaşlı görünmesine neden oluyor. Bu durumda hem erken yaşta başlayan yaşlanma karşıtı tedavi, hem de mevcut sorunların etkili bir şekilde giderilmesi için bu kokteyl uygulanıyor.

GÖZ ALTI MORLUKLARINA KISA SÜREDE ÇÖZÜM

Tüm Rönesans tedavileri gibi Raffaello kokteylinin uygulanması da kısa süreli bir işlemdir. Hastalarım ağrısız bir uygulama olan mezoterapi tedavisini çok iyi tolere ederler. Uygulama haftada 1 seans olmak üzere toplamda 3-4 seans olarak tamamlanabilir.

İlk 4 seans tamamlandıktan yaklaşık 2 ay sonra da 2 seans daha uygulanarak tedavinin etkisinin güçlendirilmesi sağlanmış olur. Aynı zamanda göz altı morluğu dışındaki sorunların da giderilmesine yönelik farklı kokteyl içerikleri yüzün diğer alanlarına aynı uygulanarak tedaviye bütünsel bakış açısı ile yaklaşabiliriz.