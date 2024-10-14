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'Yaşlanmayı geciktiriyor, eklemleri güçlendiriyor' vaatleriyle satılıyor... Canan Karatay 'Kalbi durduruyor' diyerek uyardı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.10.2024 08:24
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'Yaşlanmayı geciktiriyor, kırışıklıkları gideriyor, eklemleri güçlendiriyor' Bu vaatlerle piyasada onlarca çeşit kolojen takviyesi satılıyor ancak doktorlara göre toz ve kapsül halinde satılan kolajenler yarardan çok zarar verebilir. Sağlıklı şekilde kolojen almanın yoluysa aslında çok basit. Konuya konuşan Canan Karatay, 'Kalp krizi yapıyor hatta kalbi durduruyor' diyerek önemli uyarılarda bulundu.

'Yaşlanmayı geciktiriyor, eklemleri güçlendiriyor' vaatleriyle satılıyor... Canan Karatay 'Kalbi durduruyor' diyerek uyardı!

Son zamanlarda bir kolajen çılgınlığıdır ki aldı başını gidiyor. İçinde ne olduğu belirsiz haplar ve tozlar peynir ekmek gibi satılıyor. Halbuki en güzel kolajen kaynağı hiç şüphesiz kelle paça. Sağlığınızı o haplarla tehlikeye atmak yerine haftada bir kelle paça içerek güzelliğinizi koruyabilirsiniz.

YARARI YOK ZARARI ÇOK

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'Yaşlanmayı geciktiriyor, kırışıklıkları gideriyor ve eklem ağrılarına iyi geliyor' gibi sözde faydaları say say bitmeyen kolajen hapları aslında sağlık için büyük tehdit. Kolajeni doğal yoldan sağlamak için kelle paça çorbası içilmesi tavsiye ediliyor.

'KOLAJENİN İLACI OLMAZ'

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Atv Ana Haber'e konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, "Kolejenin ilacı olmaz. Kesinlikle kullanmasınlar. Hiçbir proteinin toz haline gelmiş hali protein değildir. Bu, kalbi büyütüyor kalp krizi yapıyor hatta kalbi durduruyor. Vücudun sağlıklı yapı taşına ihtiyacı var. Kelle paça bunu sağlıyor." diyerek uyardı.

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Kelle paçayı seven de çok sevmeyen de Canan Karatay'ın onlar için de tavsiyesi var. Karatay'ın tavsiye ettiği kolajen sağlayan karışım ise şu şekilde:

"Limonu kesiyorum ve sıkıyorum. Bir çay kaşığı kristal kaya tuzu, sonra hazırlanmış kemik suyunu döküyorum. İyice karıştırıyoruz ve her zaman kahvaltıdan önce içiyoruz."

'ENFEKSİYON RİSKİ'

karın ağrısı iç hastalıkları

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gazme Çakaloğu, "Bu ürünler sindirim problemleri, mide bulantısı, alerjik reaksiyonlar, cilt döküntüleri, kaşıntı, nefes darlığı, bağışıklık sistemi tepkileri ve enfeksiyon risklerini arttırabilir." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
kolajen
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