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Yaşlı kadına kabusu yaşattı, savunması 'pes' dedirtti! 'Teyze beni yanlış anladı'

22.06.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Taner Keli (49), evinin önünü süpüren D.Y.'yi (85) zorla evinin içine itip darbedip 70 lirasını gasbetti. Olay sonrası kaçan Keli, Osmaniye'de polise yakalandı. Keli ifadesinde, "Yaşlı teyze, poşetleri taşımakta zorlandığını söyleyip yardım istedi. Evine kadar getirdim. İçeriye girerken ayağım takılınca teyzenin üzerine düştüm. Teyze beni yanlış anladı" dedi. Adliyeye sevk edilen Keli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İşte detaylar...

Yaşlı kadına kabusu yaşattı, savunması 'pes' dedirtti! 'Teyze beni yanlış anladı'

Dehşete düşüren olay, 11 Haziran'da, saat 16.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Taner Keli, evinin önünü süpüren D.Y. isimli kadını gördü, yanına yaklaşıp, onu evinin içine doğru itekleyip darbetmeye başladı. Ardından kadının cebindeki 70 lirayı gasbeden Keli, kaçtı.

D.Y.'nin durumu ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen D.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Çevredeki kameraları inceleyen ve teknik takip yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan Taner Keli'nin, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde olduğunu tespit etti. Keli, düzenlenen operasyonla, caddede yürürken yakalandı. Gözaltına alınan ve 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kasten yaralama' gibi suçlardan 10 kaydı olduğu öğrenilen Keli, Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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'TEYZE BENİ YANLIŞ ANLADI'

İfadesinde, "Yaşlı teyze sokakta yürüdüğüm sırada elinde bulunan poşetleri taşımakta zorlandığını söyleyip yardım istedi. Evine kadar getirdim. İçeriye girerken ayağım takılınca teyzenin üzerine düştüm. Teyze beni yanlış anladı. Panikleyip kaçtım" dediği öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Taner Keli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(DHA)

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