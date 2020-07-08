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Yatağa kabartma tozu dökmeyi denediniz mi? Temizlikte benzersiz bir sonuç...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Üzerindeyken güzel düşler gördüğümüz, günün yorgunluğunu üzerimizden attığımız evimizin en sevilen eşyaları; yataklarımız. Peki, yataklarımızı düzenli olarak temizliyor muyuz? Sağlığımız için büyük tehdit unsuru haline gelen yataklarımızın üzerinde her gün kirler, tozlar, ter damlacıkları, ölü deri hücrelerimiz ve bakteriler birikir.

Yatağa kabartma tozu dökmeyi denediniz mi? Temizlikte benzersiz bir sonuç...

Yataklarımızda bulunan kirlerden kurtulmanın aslında çok kolay bir yöntemi var. İşte zararlı kimyasallara gerek kalmadan yatak temizliğini sağlamanın en etkili yöntemi...

İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER

Bu efsanevi çözüm için ihtiyacınız olan malzemeleri bulmak sizi hiç yormayacak. Çünkü eğer yatağınız çift kişilikse sadece dört paket kabartma tozu ve bir bardak sirkeli suya ihtiyacınız var. Her iki malzemeyi de marketten edinebilirsiniz. Eğer yatağınız tek kişilikse ölçüyü yarı yarıya düşürebilirsiniz.

KABARTMA TOZUNU YATAĞINIZIN ÜZERİNE SERPİN

İlk olarak yatağınızın üzerine tel süzgeç yardımıyla eşit aralıklarla kabartma tozunu serpin ve yaklaşık yarım saat bu şekilde hiç dokunmadan bekletin.

KARIŞIMINIZI HAZIRLAYIN

Evde kullanmadığınız boş bir şişe içerisine su-sirke karışımı hazırlayın. Kullandığınız şişenin sprey formunda olması işinizi kolaylaştıracaktır.

KARIŞIMI UYGULAMAYA KOYULUN

Hazırladığınız karışımı yatağınızda kabartma tozu döktüğünüz yerlere sıkın. Sirkeli suyu da tıpkı kabartma tozu gibi tüm alanlara eşit miktarda sıkmanız daha iyi ve etkili bir sonuca ulaşmanızı sağlar.

BİRAZ DAHA SABREDİN

Uyguladığınız bu işlemden sonra yatağınızın üzerinde kabarcıklar oluştuğunu fark edeceksiniz. Herhangi bir yere dokunmadan bu şekilde de yarım saat bekletin.

YATAĞINIZI NEMLİ BİR BEZLE SİLİN

Öncelikle kuru bir bezi ya da süngeri nemlendirin ve yatağın üzerinde kabartma tozu bulunan yerleri silin. Bu sayede uyguladığınız malzeme yatağınızın tüm noktalarına işleyecektir. Bu işlemi tekrar ederken çok bastırmamaya özen gösterin. Çünkü yatağınızın döşemesine zarar verebilirsiniz.

TEMİZLİK AŞAMASI

Zaten bez ile bir kısmını temizlemiş olduğunuz karbonat parçalarını, elektrik süpürgesi yardımıyla iyice süpürün. Süpürge kullandığınızda yatağınızın her bir noktasında biriken kir ve tozlar da elektrik süpürgesinin vakumu sayesinde temizlenecektir.

TEKRAR SİLİN

Yorucu gibi görünecek ama aslında hiç de değil! Elinize nemli bir bez alın ve yatağınızın tümünü yeniden silin, sonrasında da havalandırmak için 3-4 saat bekletin. Bekledikçe yatağın üzerinin daha fazla temizlendiğini ve beyazladığını fark edeceksiniz. Çünkü sirke kalan lekeleri tamamen uçuracak ve çok daha başarılı bir sonuca ulaşmanızı sağlayacak.

ARTIK YEPYENİ BİR YATAĞINIZ VAR

Kabartma tozu ve sirke ikilisi yatağınızın ilk günkü hale geri dönmesine yardımcı olur. Bu yöntem her ne kadar çok etkili olsa da sizler sağlığınız için yine de yatağınızı düzenli aralıklarla temizlemeyi unutmayın. Özellikle yatağınızı havalandıramıyorsanız bu yöntemi 15 günde 1 olacak şekilde uygulayabilirsiniz.

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