Her gece bir yatakta ortalama sekiz saat uyuyoruz. Yatak, uyku konforumuzun yaklaşık yüzde 80'inden sorumludur. Bu nedenle, uyku tercihlerinize uygun iyi bir yatağa yatırım yapmak önemlidir.
Bazı insanlar sert bir yatak üzerinde uyumayı tercih ederken, diğerleri yumuşak bir yüzeyde daha iyi uyurlar. Bu nedenle, yeni bir yatak satın almadan önce, hangi malzemelerin ve yatak türlerinin sizin için en iyi olduğunu her zaman araştırın.
Mükemmel yatağı bulmayı başardınız peki yatağınızı uzun yıllar kullanabilmek için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte sizin için önerilerimiz.
Yatağınızı uzun yıllar kullanmak istiyorsanız bu önerileri izleyin
YATAK KORUYUCU KULLANIN
Toz akarları, ölü deri hücreleri ve ter gibi birçok hoş olmayan madde yatağınıza gelebilir. Bu, yatağınızın taze kokmamasına ve hatta bakteri üremesine neden olabilir. Bundan kaçınmanın kolay bir yolu, bir yatak koruyucusu kullanmaktır. İyi haber şu ki yatak koruyucuları pahalı değil.
NEVRESİMLERİNİZİ SIK DEĞİŞTİRİN
Daha önce de belirttiğimiz gibi, toz akarları, ölü cilt hücreleri veya ter yatağınıza kolayca girebilir. Bir yatak koruyucusu kullanarak ve ayrıca nevresimlerinizi düzenli olarak, ideal olarak haftada bir kez değiştirerek bunu önleyebilirsiniz.
HAVALANDIRIN
Toz akarları ve bakteriler karanlık, küflü ortamlarda gelişir. Bu nedenle perdelerinizi her sabah açın ve yatağın temiz hava ile teneffüs etmesini sağlayın. Bu şekilde yatağınız nefes alabilir ve taze kokmaya devam eder.
SIK SIK TEMİZLEYİN
Dürüst olun: yatağınızı en son ne zaman temizlediniz? Uzun süre dayanmasını istiyorsanız yatağınızı düzenli olarak temizlemek önemlidir. Bu nedenle, her üç ayda bir temizleyin. Biraz karbonat ile temizleyebilirsiniz.
TRAMBOLİN OLARAK KULLANMAYIN
Çocuklar için yatağa atlamak çok eğlenceli olsa da, kesinlikle iyi bir fikir değil. Yatağınızdaki yaylar hasar görürse, artık ihtiyacınız olan desteği sunmaz.
YATAĞI ÇEVİRİN
Her gece aynı pozisyonda uyursanız, sonunda yatağınızda bir çökme oluşturursunuz. Yatağınızı üç ayda bir çevirerek düzensiz kullanımdan kaçınabilirsiniz.
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