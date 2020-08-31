Yatak odasındaki heyecanı ikiye katlayacak 4 sır

Kadınların vücudunda bulunan pelvik kaslarını güclendiren kegel egzersizleri sayesinde cinsellikten aldığınız hazzı bir üst boyuta taşıyabilirsiniz. Sevgili hanımlar, doğru partner ve kegel egzersizleri sayesinde seks sırasında zevki doruklarda yaşayabilirsiniz.

Pubokoksijeal kasları; idrarın kontrol edilmesini sağlar ve orgazmı kolaylaştırır. Ancak bu etkilerinden faydalanabilmek için bahsedeceğimiz egzersizleri düzenli bir şekilde yapmanız gerekecek.

EGZERSİZ 1

Parmağınızı cinsel organınızın üzerine koyun ve o esnada kasık bölgenizi sıkın. Kaslarınızı sıkıp bıraktıktan sonra rahatlama hissi duyacaksınız.

EGZERSİZ 2

İdrarınızı yaparken hızlı bir şekilde değil de durarak işemelisiniz. İdrarı yaparken kasıklarınızı sıkın ve idrarınızı bir anda durdurun. Bu egzersizi ise sürekli değil ara sıra yapmanız gerekmektedir.

EGZERSİZ 3

Oturduğunuz yerden pelvik kaslarınızı 200 kere sıkıp bırakın. Bu hareketi yapmak son derece basit ve her yerde yapmanız mümkün. Hareket için genelde oturarak yapılması tavsiye edilir.

EGZERSİZ 4

Sırt üstü uzanın. Bacaklarınızı masa pozisyonunda havaya kaldırarak kalçanızı sıkın. 10 dakika boyunca bu 40 saniye aralıklarla hareketi uygulayın. Kegel egzersizlerini yaparken hızlı değil yavaş bir şekilde yapmaya özen gösterin. Her hareketi yaparken kasık bölgenizi hızlı bir şekilde sıkın.



