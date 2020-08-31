KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. Yatak odasındaki heyecanı ikiye katlayacak 4 sır

Yatak odasındaki heyecanı ikiye katlayacak 4 sır

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Fiziksel egzersizler yaparak cinsel zevki artırmak mümkün. İşte kadınlara özel cinsel hazzı artırmaya yarayan 4 kegel egzersizi.

Yatak odasındaki heyecanı ikiye katlayacak 4 sır

Kadınların vücudunda bulunan pelvik kaslarını güclendiren kegel egzersizleri sayesinde cinsellikten aldığınız hazzı bir üst boyuta taşıyabilirsiniz. Sevgili hanımlar, doğru partner ve kegel egzersizleri sayesinde seks sırasında zevki doruklarda yaşayabilirsiniz.

Pubokoksijeal kasları; idrarın kontrol edilmesini sağlar ve orgazmı kolaylaştırır. Ancak bu etkilerinden faydalanabilmek için bahsedeceğimiz egzersizleri düzenli bir şekilde yapmanız gerekecek.

EGZERSİZ 1

Parmağınızı cinsel organınızın üzerine koyun ve o esnada kasık bölgenizi sıkın. Kaslarınızı sıkıp bıraktıktan sonra rahatlama hissi duyacaksınız.

EGZERSİZ 2

İdrarınızı yaparken hızlı bir şekilde değil de durarak işemelisiniz. İdrarı yaparken kasıklarınızı sıkın ve idrarınızı bir anda durdurun. Bu egzersizi ise sürekli değil ara sıra yapmanız gerekmektedir.

EGZERSİZ 3

Oturduğunuz yerden pelvik kaslarınızı 200 kere sıkıp bırakın. Bu hareketi yapmak son derece basit ve her yerde yapmanız mümkün. Hareket için genelde oturarak yapılması tavsiye edilir.

EGZERSİZ 4

Sırt üstü uzanın. Bacaklarınızı masa pozisyonunda havaya kaldırarak kalçanızı sıkın. 10 dakika boyunca bu 40 saniye aralıklarla hareketi uygulayın. Kegel egzersizlerini yaparken hızlı değil yavaş bir şekilde yapmaya özen gösterin. Her hareketi yaparken kasık bölgenizi hızlı bir şekilde sıkın.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Daha huzurlu bir hayat için bu tekniklerle meditasyon yapabilirsiniz...Daha huzurlu bir hayat için bu tekniklerle meditasyon yapabilirsiniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın acı günü
Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın acı günü
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
31 Ağustos - 6 Eylül haftalık burç yorumu!
31 Ağustos - 6 Eylül haftalık burç yorumu!
İşte günlük burç yorumları!
İşte günlük burç yorumları!
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Evlilikte İlk Gece: Gerdek gecesi, pozisyonlar ve yapılacaklar
Evlilikte İlk Gece: Gerdek gecesi, pozisyonlar ve yapılacaklar
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Seks pozisyonları: Zevkin kitabından 100 kamasutra pozisyonu!
Seks pozisyonları: Zevkin kitabından 100 kamasutra pozisyonu!
Penis büyütme yöntemleri! İdeal penis boyu...
Penis büyütme yöntemleri! İdeal penis boyu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düzenli cinselliğe rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız...
Düzenli cinselliğe rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız...
Tek taraflı bir ilişkide sıkıştığınızın 10 işareti
Bu işaretlere dikkat! İlişkiniz alarm veriyor olabilir
Dikkat! Cinsel hayatınız bitebilir! Uzman doktor sebeplerini açıkladı...
Dikkat! Cinsel hayatınız bitebilir! Uzman doktor sebeplerini açıkladı...
Ruh eşinizi bulduğunuzu anlamanın yolları
Ruh eşinizi bulduğunuzu anlamanın yolları
Günlük Burç Yorumları (13 Temmuz 2020 Pazartesi)
13 Temmuz 2020 Pazartesi günlük burç yorumları
13 - 19 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları (2020)
Haftalık Burç Yorumları ( 13 - 19 Temmuz Haftası 2020)
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.