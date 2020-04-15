Yataklardaki sarı lekelerden bu doğal yöntemlerle kurtulun! Sirke...

Yatağınız için bir alez (yatak koruyucusu) kullanmadığınız sürece yatak lekeleri ve yatakta sararmaların olması kaçınılmazdır. Lekeler tazeyken, yani yatağın derinlerine işlemeden müdahale ederseniz onlarla başa çıkabilirsiniz. Yatağınızı en azından altı ayda bir temizlemenizde fayda var. Kirli, sararmış ve kötü kokulu bir yatağın aksine sağlıklı ve temiz bir yatağa sahip olmanın yolu öncelikle bir koruyucu kullanmaktır. Peki, koruyucu örtüye rağmen yatağınız sarardıysa ve lekeler oluştuysa ne yapacaksınız?

YATAĞINIZI TEMİZLEMENİN DOĞAL YOLLARI

Yatağınız lekelendiyse ya da sarardıysa ne yapacaksınız? Yatağınızı lekelerden temizlemek istediğinizde ya da temizleme zamanı geldiğinde güçlü kimyasal ürünlere ya da pahalı temizlik ürünlerine ihtiyacınız yok. Yatağınızı tazelemek ve temizlemek, lekelerden arındırmak ve uyku alanınızı keyifli uykulara hazırlamak için doğal yöntemleri ve basit malzemeleri kullanabilirsiniz.

Yatağınızın türü ne olursa olsun öncelikle elektrik süpürgesine takacağınız uygun aparatla yatak kenarlarını, dikişlerin arasındaki boşlukları güzelce süpürmekle işe başlayabilirsiniz. Böylece toz akarlarından kurtulmuş olacaksınız.

Peki, sararmaları nasıl yok edebilirsiniz? Bunun çok basit yolları var. Bunları uyguladıktan sonra temiz yatağınızı artık taze havalandırılmış çarşaflar ve yorganlarla kaplayabilirsiniz.

SARARAN YATAKLAR İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER

Karbonat mucizevi bir temizlik malzemesi. Sararan yatakları temizlemek için de birebir. Lekelerin türüne bağlı olarak onları kolayca temizleyebilirsiniz. Bu tür lekeleri gidermek için karbonat kullanarak kendi solüsyonunuzu hazırlayabilirsiniz.

Ter ve idrar lekeleri için bir fincana birkaç damla sıvı çamaşır deterjanı ve üç yemek kaşığı kadar karbonat koyun. Ardından bir yemek kaşığı kadar hidrojen peroksit ya da halk arasında bilinen adıyla oksijenli su ekleyin ve karıştırın. Sprey şişesine koyacağınız bu karışımı yatağınızın sararmış bölgelerine püskürtün, kuruyunca süpürgeyle temizleyin.

Bir sprey şişesinde %50/%50 olacak şekilde su ve beyaz sirke çözeltisini karıştırın. Lekelere püskürtün ve temiz bir bezle silin, leke kaybolana kadar tekrarlayın. Ama bunu yaparken yatağınızı çok ıslatmamaya özen gösterin. Çözeltinin içine birkaç damla lavanta, papatya yağı gibi uçucu yağlardan eklerseniz yatağınız mis gibi kokar.

Yine kabartma tozundan faydalanacağınız bir tarif: Bir bardak kabartma tozunu birkaç damla lavanta yağı ile karıştırın ve süzün. Karışımı tüm yatağın üzerine püskürtün, kurumaya bırakın ve ardından süpürgeyle çekin.



