Yataktan Kalkmadan Yapabileceğiniz 14 Egzersiz

Sabah uyandığınızda koşuya, yürüyüşe çıkmak çok zor gelebilir veya spor salonuna gidecek havanızda değilsinizdir. Her ne olursa olsun düzenli koşu, spor, yürüyüş yapan bir kişi olmasanız bile yataktan çıkmadan yapacağınız bazı ufak egzersizlerle kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Unutmayın ufacık bir egzersiz bile hiçbir şey yapmamaktan iyidir.

Yatakta Yapılabilecek Egzersizler

1. Kalça kaldırıp indirme egzersizi

Sırt üstü yatın ve dizlerinizi kırarak kalçanızın genişliği kadar bacaklarınızı açın. Avuç içleri aşağıya bakacak şekilde kollarınızı yere uzatın ve kalçanızı yukarı doğru kaldırın. Bu pozisyonda bacaklarınızı sırayla karın bölgesine doğru çekerek egzersizi tekrarlayın.

2. Yan karın kaslarını çalıştıran egzersiz

Bacaklarınızı dik ve ön kolunuz da vücudunuza dik gelecek şekilde yatağa yan şekilde uzanın. Karın kaslarınızı içeri çekerken ön kolunuz ve ayaklarınızdan destek alarak kalkın. Boşta kalan elinizle de yarım hilal çizerek başlangıç pozisyonuna dönün ve her iki yanınızla da egzersizi tekrarlayın.

3. Diz bükerek bacak açma egzersizi

Sağ kolunuz aşağıya gelecek şekilde yatağa yan uzanın ve sağ elinizle başınızı destekleyin. Sol elinizi kalçanıza koyun ve sağ bacağınızı kırın. Ardından sol bacağınızı yukarı doğru kaldırın ve en yüksek noktaya geldiğinde karın bölgenize doğru sol dizinizi kırın ve egzersizi her iki bacağınız için tekrarlayın.