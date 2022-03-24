Yatmadan önce meyve yenilirse ne olur? Özellikle muz ve hurma...

Gecenin bir yarısı uykudan uyanarak yenilen çok tuzlu ya da şekerli atıştırmalıklar obeziteye giden yolda en etkili ve zararlı alışkanlıkların başında geliyor. Johns Hopkins Medicine; yatmadan önce yenilen yüksek protein ve yüksek yağ içeren atıştırmalıkların parçalanması için büyük miktarda enerji gerektirdiğini, bu nedenle yatmadan önce bunlardan kaçınmanın daha iyi bir uyku sağlayabileceğini belirtiyor.

UYKUDA MEYVENİN ÖNEMİ

Protein veya yağ oranı yüksek olmayan meyveler serbest radikallerle savaşan ve bağışıklık sistemini destekleyen daha yüksek miktarda karbonhidrat ve antioksidan içerirler. Glutatyon ve alfa-lipoik asit gibi bazı antioksidanlar vücutta doğal olarak bulunurken, E ve C vitamini gibi diğer antioksidanlar meyve gibi besinler yoluyla tüketilir. Zengin antioksidan kaynakları için meyve yemenin yanı sıra, bazı meyveler aslında rahat bir uyku çekmeyi sağlar.

UYKU ÖNCESİ EN İDEAL MEYVELER

Uyku öncesi meyve yemeden önce birkaç şeyi akılda tutmak önemlidir. Öncelikle, Livestrong'a göre triptofan içeriği yüksek meyveleri tercih etmeye özen gösterin. Triptofan, proteinlerin ve vücudun ruh halini ve uykusunu düzenleyen kimyasal serotoninin oluşturulmasından sorumlu temel bir amino asit olduğu için özellikle önemlidir. Triptofan içeriği yüksek meyveler arasında muz ve hurma bulunur.

KİLO VERMEK İSTİYORSANIZ

Kilo vermek istiyorsanız uyumadan önce seçeceğiniz meyveyi şeker içeriğine göre belirlemeniz daha faydalı olacaktır. Eğer uyumadan önce şeker almak istemiyorsanız meyvenin yerine peynir, yumurta, yulaf, fıstık, kabak çekirdeği, soya peyniri ve soya gibi serotonini teşvik eden diğer yiyecekleri tercih edebilirsiniz. Yatmadan önce atıştırma söz konusu olduğunda, rafine şeker ve yağ oranı yüksek, yoğun işlenmiş gıdalar yerine besin açısından zengin gıdaları seçmek en iyi tercih olacaktır.



