HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yatmadan önce meyve yenilirse ne olur? Özellikle muz ve hurma...

Yatmadan önce meyve yenilirse ne olur? Özellikle muz ve hurma...

24.03.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece bir şeyler yemek için tatlı uykusundan uyananların sayısı bir hayli fazladır. Bu öyle bir alışkanlık ki dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan bu alışkanlığından kurtulmaya çalışıyor. Bir şeyler atıştırmak için uyanıldığında genellikle bir kâse tuzlu cips ya da şekerli yiyecekler tercih ediliyor. Peki yatmadan önce meyve yenilirse ne olur?

Yatmadan önce meyve yenilirse ne olur? Özellikle muz ve hurma...

Gecenin bir yarısı uykudan uyanarak yenilen çok tuzlu ya da şekerli atıştırmalıklar obeziteye giden yolda en etkili ve zararlı alışkanlıkların başında geliyor. Johns Hopkins Medicine; yatmadan önce yenilen yüksek protein ve yüksek yağ içeren atıştırmalıkların parçalanması için büyük miktarda enerji gerektirdiğini, bu nedenle yatmadan önce bunlardan kaçınmanın daha iyi bir uyku sağlayabileceğini belirtiyor.

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği içecek! Meğer tam bir şifa deposuymuşFatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği içecek! Meğer tam bir şifa deposuymuş

UYKUDA MEYVENİN ÖNEMİ

Protein veya yağ oranı yüksek olmayan meyveler serbest radikallerle savaşan ve bağışıklık sistemini destekleyen daha yüksek miktarda karbonhidrat ve antioksidan içerirler. Glutatyon ve alfa-lipoik asit gibi bazı antioksidanlar vücutta doğal olarak bulunurken, E ve C vitamini gibi diğer antioksidanlar meyve gibi besinler yoluyla tüketilir. Zengin antioksidan kaynakları için meyve yemenin yanı sıra, bazı meyveler aslında rahat bir uyku çekmeyi sağlar.

iStock-928077484

UYKU ÖNCESİ EN İDEAL MEYVELER

Uyku öncesi meyve yemeden önce birkaç şeyi akılda tutmak önemlidir. Öncelikle, Livestrong'a göre triptofan içeriği yüksek meyveleri tercih etmeye özen gösterin. Triptofan, proteinlerin ve vücudun ruh halini ve uykusunu düzenleyen kimyasal serotoninin oluşturulmasından sorumlu temel bir amino asit olduğu için özellikle önemlidir. Triptofan içeriği yüksek meyveler arasında muz ve hurma bulunur.

iStock-175528060

KİLO VERMEK İSTİYORSANIZ

Kilo vermek istiyorsanız uyumadan önce seçeceğiniz meyveyi şeker içeriğine göre belirlemeniz daha faydalı olacaktır. Eğer uyumadan önce şeker almak istemiyorsanız meyvenin yerine peynir, yumurta, yulaf, fıstık, kabak çekirdeği, soya peyniri ve soya gibi serotonini teşvik eden diğer yiyecekleri tercih edebilirsiniz. Yatmadan önce atıştırma söz konusu olduğunda, rafine şeker ve yağ oranı yüksek, yoğun işlenmiş gıdalar yerine besin açısından zengin gıdaları seçmek en iyi tercih olacaktır.

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehirCanan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkeklerde saç dökülmesi nasıl durdurulur? Sadece 6 haftada...Erkeklerde saç dökülmesi nasıl durdurulur? Sadece 6 haftada...
Bunu yapmayın! Tam bir bakteri yuvası...Bunu yapmayın! Tam bir bakteri yuvası...
'Bunu söylemek istemezdim ama...''Bunu söylemek istemezdim ama...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seçim Kanunu teklifi kabul edildi

Seçim Kanunu teklifi kabul edildi

Birleşme partisini göremedi! O isim Survivor'a veda etti

Birleşme partisini göremedi! O isim Survivor'a veda etti

İstanbul'da ulaşıma zam teklifi neden reddedildi? Ulaştırma Bakanlığı sebebini açıkladı

İstanbul'da ulaşıma zam teklifi neden reddedildi? Ulaştırma Bakanlığı sebebini açıkladı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Akın akın geliyorlar! "Türkiye çok ucuz ne ihtiyacımız varsa alıyoruz"

Akın akın geliyorlar! "Türkiye çok ucuz ne ihtiyacımız varsa alıyoruz"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.