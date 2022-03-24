Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği içecek! Meğer tam bir şifa deposuymuş

Ege’de sıklıkla tüketilen koruk suyu tam bir antioksidan deposu, hastalıklara karşı koruyor. Kandaki şekeri düzenleyen bu mucize besin, Osmanlı Devleti’nin en güçlü hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet'in de en sevdiği besinler arasında yer alıyor...

KORUK SUYUNUN FAYDALARI

Üzümün ham halinden üretilen koruk suyunun sayısız faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Koruk suyu Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği besinler arasında yer alıyor. Peki, koruk suyunun faydası ne? Geçmişten günümüze sofralara gelen bu şifa neden bu kadar kıymetli?

Yaz aylarının vazgeçilmezi koruk, lezzeti ve faydaları ile biliniyor. Geleneksel lezzeti, doğal mayalı özelliği ile yüzyıllardır tüketilen, yemeklere de lezzet katan koruk suyu, doğal ve bitkisel içeriği ile sağlık saçıyor.

KORUK SUYU NASIL YAPILIR?

Olgunlaşmamış koruk üzümü ezilerek suyu çıkartılır, çıkan asitik meyve suyu ekşiliği ile alternatif bir tat sunar. Tamamen doğal olan bu su, ham haliyle şişelenerek saklanır. Yemeklerde ve salatalarda sıklıkla yer alan koruk suyunun yerine ekşi tat almak için sirkede de kullanılabilir. Koruk üzümü özellikle Ege mutfağında önemli yere sahiptir.

İŞTAH AÇAR, SİNDİRİMİ RAHATLATIR

Koruk suyu yemeklerden önce iştah açıcı olarak ikram edilir. Sindirimi rahatlatır. Bağırsakların çalışmasını hızlandırır ve kabızlığa devadır.

GÖZ AĞRILARINA VE KURDEŞENE İYİ GELİR

Koruk suyu düzenli içildiği takdirde göz ağrılarına iyi gelir. Kurdeşen döken kişilere rahatlatıcı olarak sunulur. Ciltteki kızarıklıklara iyi geldiği bilinir.

TOKSİNLERİ ATAR, BAĞIŞIKLIĞI KUVVETLENDİRİR

Özellikle yaz aylarında tüketilen koruk, toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve antioksidandır. Soğuk tüketilir ve serinletici etki verir. İçerisindeki doğal maya sayesinde bağışıklığın kuvvetlenmesine yardım eder.

ÖDEM VE BÖBREK TAŞINI ATMAYA YARDIMCI OLUR

Ödem atılmasını sağlar ve kalbi kuvvetlendirir. Böbrek taşı atımına yardımcı olur. Böbrek rahatsızlığı bulunanların tedavilerine devam etmesi tavsiye edilirken, doktorlarının onayı ile koruk içerek tedaviyi destekleyebileceklerinin altı çizilir.



