Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği içecek! Meğer tam bir şifa deposuymuş

Ege’de sıklıkla tüketilen koruk suyu tam bir antioksidan deposu, hastalıklara karşı koruyor. Kandaki şekeri düzenleyen bu mucize besin, Osmanlı Devleti’nin en güçlü hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet'in de en sevdiği besinler arasında yer alıyor...
Üzümün ham halinden üretilen koruk suyunun sayısız faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Koruk suyu Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği besinler arasında yer alıyor. Peki, koruk suyunun faydası ne? Geçmişten günümüze sofralara gelen bu şifa neden bu kadar kıymetli?
Yaz aylarının vazgeçilmezi koruk, lezzeti ve faydaları ile biliniyor. Geleneksel lezzeti, doğal mayalı özelliği ile yüzyıllardır tüketilen, yemeklere de lezzet katan koruk suyu, doğal ve bitkisel içeriği ile sağlık saçıyor.
Olgunlaşmamış koruk üzümü ezilerek suyu çıkartılır, çıkan asitik meyve suyu ekşiliği ile alternatif bir tat sunar. Tamamen doğal olan bu su, ham haliyle şişelenerek saklanır. Yemeklerde ve salatalarda sıklıkla yer alan koruk suyunun yerine ekşi tat almak için sirkede de kullanılabilir. Koruk üzümü özellikle Ege mutfağında önemli yere sahiptir.
Koruk suyu yemeklerden önce iştah açıcı olarak ikram edilir. Sindirimi rahatlatır. Bağırsakların çalışmasını hızlandırır ve kabızlığa devadır.
Koruk suyu düzenli içildiği takdirde göz ağrılarına iyi gelir. Kurdeşen döken kişilere rahatlatıcı olarak sunulur. Ciltteki kızarıklıklara iyi geldiği bilinir.
Özellikle yaz aylarında tüketilen koruk, toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve antioksidandır. Soğuk tüketilir ve serinletici etki verir. İçerisindeki doğal maya sayesinde bağışıklığın kuvvetlenmesine yardım eder.
Ödem atılmasını sağlar ve kalbi kuvvetlendirir. Böbrek taşı atımına yardımcı olur. Böbrek rahatsızlığı bulunanların tedavilerine devam etmesi tavsiye edilirken, doktorlarının onayı ile koruk içerek tedaviyi destekleyebileceklerinin altı çizilir.
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