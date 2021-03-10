Regaip Kandilinden sonra gelen ikinci kandil, Miraç Kandilidir. Müslümanların bu gece ibadet etmeleri, Müslümanlar için önem arz ediyor. Miraç Kandilinin bugün olması sebebiyle, vatandaşlar yatsı ezanı ve yatsı namazı saatlerini araştırıyor. Yatsı namazı saat kaçta? Yatsı ezanı kaçta okunuyor? Diyanet açıkladı…

YATSI EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

Diyanet'in açıkladığı takvime göre İstanbul için İmsak vakti 05:53, Güneş 07:17 itibariyle doğuyor ve öğle vakti 13:19 saatinde gerçekleşiyor. İkindi ezanı 16:35, akşam ezanı ise Miraç kandilinde 19:12 saatine denk geliyor. Yatsı ezanı ise kandil gününde 20:31 saatinde okunacak.

Nafile oruç, Ramazan ayında da olduğu gibi akşam ezanıyla birlikte açılacak. Diyanet'in açıkladığı saatlere göre Miraç kandilinde oruç tutan vatandaşlar akşam ezanıyla birlikte saat 19:12'de iftar yapabilecek.

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