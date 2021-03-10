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Yatsı namazı saat kaçta? Yatsı ezanı kaçta okunuyor?

10.03.2021 13:52 | Son Güncelleme:
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Yatsı namazı saat kaçta? Yatsı ezanı kaçta okunuyor?

Müslüman vatandaşlar için önemli ibadet günleri arasında yer alan Miraç Kandili, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayında idrak ediliyor. Miraç Kandili, Recep ayının 27. Gecesine denk geliyor ve bu sene 10 Mart Çarşamba günü, Müslümanlar tarafından ibadetlerle kutlanıyor. Peki, Miraç Kandilinde yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? Yatsı namazı saat kaçta?

Regaip Kandilinden sonra gelen ikinci kandil, Miraç Kandilidir. Müslümanların bu gece ibadet etmeleri, Müslümanlar için önem arz ediyor. Miraç Kandilinin bugün olması sebebiyle, vatandaşlar yatsı ezanı ve yatsı namazı saatlerini araştırıyor. Yatsı namazı saat kaçta? Yatsı ezanı kaçta okunuyor? Diyanet açıkladı…

İSTANBUL

YATSI EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

Diyanet'in açıkladığı takvime göre İstanbul için İmsak vakti 05:53, Güneş 07:17 itibariyle doğuyor ve öğle vakti 13:19 saatinde gerçekleşiyor. İkindi ezanı 16:35, akşam ezanı ise Miraç kandilinde 19:12 saatine denk geliyor. Yatsı ezanı ise kandil gününde 20:31 saatinde okunacak.

Nafile oruç, Ramazan ayında da olduğu gibi akşam ezanıyla birlikte açılacak. Diyanet'in açıkladığı saatlere göre Miraç kandilinde oruç tutan vatandaşlar akşam ezanıyla birlikte saat 19:12'de iftar yapabilecek.

ANKARA EZAN VAKİTLERİ

ANKARA

İZMİR EZAN SAATLERİ

İZMİR

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Miraç kandili

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