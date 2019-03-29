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Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 11:20 | Son Güncelleme

Rize’de yavru keçi ile Sibirya kurdu cinsi köpeğin dostluğu görenleri hayran bıraktı.

Rize’nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi’nde yaşayan Kamil Yazıcı sahiplendiği Sibirya kurdu köpeği ile 20 günlük yavru keçisini arkadaş yapmayı başardı. Beraber oyun oynayan, birlikte hareket eden Sibirya kurdu ve keçi yemeklerini bile bölüşüyor.

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"ONU YAVRUSU OLARAK GÖRÜYOR"

Köy hayatını ve hayvanları sevdiğini ve onlara ayrı bir ilgi gösterdiğini dile getiren Kamil Yazıcı “Köy hayatını çok seviyorum. Burada yaşarken de hayvanlarla ilgileniyorum, tavuklarım, arılarım da var. Köpeğimi de daha önceden barınaktan aldım. Şimdi keçi de gelince birbirlerine çok alıştılar, dost oldular. Gece gündüz birlikteler, köpek keçiyi koruyor. Köpekle birlikte oynuyorlar, geziyorlar. Köpek onu koruyor, köpeğim dişi bunu yavrusu olarak görüyor herhâlde, okşuyor, yalıyor devamlı” ifadelerini kullandı.
Öte yandan iyi bir tulum ustası olan hayvansever Yazıcı, hayvanlarına tulum çalarak manzaranın da keyfini çıkarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sibirya kurdu yavru keçi Rize Dostluk

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