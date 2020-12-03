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Yay burcuna hediye seçimi... 22 Kasım - 21 Aralık yay burcu olanlara ne hediye alınır? Yay burçları nasıl hediyelerden hoşlanır?

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

22 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğanlar yay burcudur. Hayatınızda yer alan yay burçları oldukça hayalperest, eğlenceli ve mütevazi oldukları için hangi hediyeyi alacağınızı bilmemeniz çok normal. Hem iyimser hem de alçak gönüllü olan yaylara ne alırsanız sizi incitmeyeceklerdir. Yay burcu eğlenceli her hediyeyi sever. Peki yay burcu olanlara ne hediye alınır? Yay burçları nasıl hediyelerden hoşlanır? İşte yay burçlarına alınacak hediyeler...

Yay burcuna hediye seçimi... 22 Kasım - 21 Aralık yay burcu olanlara ne hediye alınır? Yay burçları nasıl hediyelerden hoşlanır?

Yay burçları hayatları boyunca hediyelerden çok anı biriktirmeye bayılan oldukça duygusal ve eğlenceli insanlardır. Her daim gülümsemeyi ve güldürmeyi başaran yaylara anılarınızı canlandıracak hediyeler verdiğinizde çok mutlu olacaktır. Eğer yay burcu arkadaşınıza ya da sevgilinize çok uzaklardaysanız mutlaka yanına giderek onu mutlu edebilirsiniz. Yay buçları doğal hediyeleri çok severler. Örneğin yay burcunun zambak çiçeğini çok sever. 22 Kasım - 21 Aralık tarihlerinde doğan yay burcu birine ne hediye alınır merak ediyorsanız haberimizde derledik. Peki yay burçları nasıl hediyelerden hoşlanır? İşte oldukça sempatik olan yay burçlarına ne hediye alınır detaylarıyla haberimizde...

yay burçları nasıl hediyelerden hoşlanır

YAY BURÇLARI NASIL HEDİYELERDEN HOŞLANIR?

Kendi tarzını kendi yaratan yay burçları ilginç gelen ve tarzına yenilik katacak hediyelere bayılırlar. Eğer bir yay burcuna ne hediye alınır bilmiyorsanız ona kozmik hediyeler, giyim ve aksesuar gibi onu güzelleştirecek hediyeler almanız mümkün. Seçici zevkleri olan yaylar, az bulunan birçok şeyi bilir ve bu tarz hediyelerden çok hoşlanır. Aynı zamanda yay burçlarının hoşlandığı hediyelerden bazıları da ev eşyalarını oldukça severler. Örneğin, kupa hediye almaya bayılırlar hatta birçok yay burcunun evinde onlarca sayıda hediye kupa bardak bulunur. Özellikle evci hayvanlarla yaşamayı seven yay burcu insanları, hem kendilerine hem de evcil dostlarına hediye alınmasından çok mutlu olurlar.

yay burçları nasıl hediyelerden hoşlanır

YAY BURÇLARI EĞLENCELİ HEDİYELERE BAYILIR

Sokaklarda gezmekle birlikte evde vakit geçirmeyi de çok seven yaylara evde kullanabileceği hediyeler alabilirsiniz. Yay burçlarının hoşlandığı hediyelerden birisi de eski plaklardır. Özellikle nostalji ürünlerine bayılan yay burçlarına kitaplar, oyun setleri, ajanda ve köstekli saatlerden alabilirsiniz. Ayrıva partneriyle birlikte uzun geceler geçirerek fantezi yapmaya bayılan yaylara özel hediyeler de alabilirsiniz.

yay burçları nasıl hediyelerden hoşlanır

YAYLARA NASIL HEDİYE ALINIR?

Yaylar oldukça tutkulu, samimi ve eğlenceli insanlar oldukları için kendileri gibi gördükleri eğlendiren şeyleri severler. Yay burcu kadınına nasıl hediye alınır merak edenlere elbise almak isterlerse eğer renkli renkler almalarını önerebiliriz. Yaz ve kış yay burcu renkli olmaya bayılır. Yay kadınları ipek ve kadife kumaşa bayılırlar. Temel içgüdüsünü etkileyen en önemli iki kumaş türüdür, ne tür giysi olursa olsun. Yay burcu erkeğine nasıl hediye alınır sorusunun cevabı ise, yay erkekleri çok özel insanlar olduğunu ve kendilerini özel hissettirecek şeylerden hoşlandıklarını belirtelim. Özellikle yay burçları uçuk kaçık insanlar olduğu için onlara içinde delilik olacak birçok hediyeyi alabilirsiniz.

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