Yay'da ilişkiler öne çıkıyor... Astrolog Merve Rençber'den Yay burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı yay burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan yay burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yay burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yay burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda yay burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte yay Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...

Yay burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

Bu ay yakın ilişkileriniz, sosyal çevreniz, her türlü ikili ilişki gündeminizi oluşturuyor. Kariyer yolunuzda ise değişimler yaşanırken, rutininizi değiştirecek durumlar olabilir. İş yerinde, çalışma düzeninde farklılıklar oluşabilir.

2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Kendi sağlığınız, aile üyelerinin sağlığı gündeme gelebilir, medikal destekler alınabilir. Özellikle ay ortasında sağlığa ekstra özen göstermeli, kalabalık ortamlardan kaçınmalısınız. Bazı Yaylar için izole durumu, bazı Yaylar içinse ekstra titizlik, endişe durumu oluşabilir. Bu ay her konuda aşırılık ve abartıya kaçmaya karşın dikkatli olmalısınız.