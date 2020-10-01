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Yay'da ilişkiler öne çıkıyor... Astrolog Merve Rençber'den Yay burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı Yay burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan Yay burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yay burcunu 2020 Ekim ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Yay Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...

Yay'da ilişkiler öne çıkıyor... Astrolog Merve Rençber'den Yay burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı yay burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan yay burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yay burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yay burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda yay burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte yay Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...

Yay burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

Bu ay yakın ilişkileriniz, sosyal çevreniz, her türlü ikili ilişki gündeminizi oluşturuyor. Kariyer yolunuzda ise değişimler yaşanırken, rutininizi değiştirecek durumlar olabilir. İş yerinde, çalışma düzeninde farklılıklar oluşabilir.

2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Kendi sağlığınız, aile üyelerinin sağlığı gündeme gelebilir, medikal destekler alınabilir. Özellikle ay ortasında sağlığa ekstra özen göstermeli, kalabalık ortamlardan kaçınmalısınız. Bazı Yaylar için izole durumu, bazı Yaylar içinse ekstra titizlik, endişe durumu oluşabilir. Bu ay her konuda aşırılık ve abartıya kaçmaya karşın dikkatli olmalısınız.

14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. Bu tarihten itibaren karşınızdaki kişileri daha iyi görmeye, tanımaya başlayabilir; ilişkilerde karmik durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. İlahi adalet durumları yaşanabilir, ilahi korunmalarla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte karşınızdakileri iyi tanımaya, doğru seçimler yapmaya çalışmalısınız. Bazı Yaylar için bu dönemde karşınızdaki kişiler ilişkilerde tavır değişikliğine gidebilir, ilişkiyi bitirme kararı alabilir.

16 Ekimde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde yenilikleri getirecek bu yeni ay ile sosyal çevrenizdeki dengeler değişebilir. Bu tarih civarında ilişkilerde iki seçenek, iki kişi gündeme gelebilir. Aşk ve arkadaşlık arasında kalan ilişkilerde netleşme yaşanabilir. Geçmişten kişiler ile yeni kişiler arasında tercih yapabilirsiniz. Süregelen birlikteliklerde sorunların çözülüp, ilerlemenin sağlanabileceği bir süreç.

23 Ekimde Güneş Akrep burcuna geçiyor.

Astrolog Merve Rençber

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