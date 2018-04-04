KADIN

Yaygın enfeksiyonları ortadan kaldırmanın doğal yolları

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
HASTALIKLAR HABERLERİ  | 04.04.2018 13:05 | Son Güncelleme

Hepimiz doktora gitmemizi sağlayacak kadar ciddi olmayan ama canımızı sıkan bizi halsiz düşüren sağlık sorunlarıyla mücadele etmişizdir. Neyse ki, evde kendi başınıza yapabileceğiniz pek çok çözüm var. Sizin için en yaygın görülen enfeksiyonların bir listesini yaptık. Semptomlarla savaşmak ve kısa sürede iyileşmek için bu bilgiler çok işinize yarayacak. O yüzden sonuna kadar okuyun.

Yaygın enfeksiyonları ortadan kaldırmanın doğal yolları

Boğaz enfeksiyonları

1

Nemli havanın teneffüs edilmesi boğaz ağrısını yatıştırmaya yardımcı olur. Ilık bir duş alın ya da bir tencereye sıcak su koyarak buharı soluyun. Suya birkaç damla nane özlü yağ damlatın. Öksürüğünüze ve boğazınıza iyi gelecek, sakinleştirici bir etki bırakacaktır.

Sigara içmek boğazınızı tahriş eder ve kuru bir öksürüğe neden olur, bu nedenle bu dönemde en azından sigarayı bırakmalısınız.
Boğazınız için zencefil kökünü sıcak su içine bırakın. Su soğuduktan sonra içine limon suyu ve bal ekleyin. (Sıcak suya eklemek iyileştirici özelliklerini bozabilir) Günde bir kaç kez içmeye özen gösterin.

Semptomlardan kurtulmak için, domates ve sıcak su karışımını kullanabilirsiniz. Bu karışıma birkaç damla acı biber sosu ekleyin ve gargara yapın. Domates likopen, acı biber de kapsaisin içerdiği için boğaz ağrısına iyi gelen bir ilaçtır.

Sinüs enfeksiyonları

2

Bu enfeksiyonlar sinüslerin iltihaplanmasına neden olur, bu da yüz ağrısı, baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve ateş gibi belirtilerle sonuçlanır.

Yüzünüze 5-10 dakika boyunca ılık bir kompres uygulayın. Bu sinüs akışını başlatacak ve tıkanıklığı azaltacaktır. Nazal geçişleri temiz tutmak ve bakterileri öldürmek için tuzlu su kullanın. Bunun için sadece yarım çay kaşığı tuzun bir bardak ılık kaynamış suda çözülmesi gerekir.

Yüzünüzdeki belirli noktalara basmak semptomlarla savaşmaya yardımcı olacaktır. Kaşlarınızın arasındaki noktaya bir dakika ve ardından burun deliklerinin her iki tarafındaki noktalara bastırmak, ağrıyı hafifletmeye ve tıkanıklığı azaltmaya yardımcı olur.

Cilt enfeksiyonları

3

4 tip deri enfeksiyonu vardır (kökenine bağlı olarak): bakteriyel, viral, fungal ve parazitik. Her birinin özel bir tıbbi tedaviye ihtiyacı var. Evde bakım her türlü cilt enfeksiyonu için semptomları azaltmak için iyi çalışabilir.

Soğuk kompresler kaşınmayı azaltır, böylece cildinize günde birkaç kez uygulayın. Daha etkili hale getirmek için, elma sirkesiyle (eşit miktarda su ile seyreltilerek) bir kompres yapabilirsiniz. Elma sirkesi iyi antibakteriyel özelliklere sahiptir ve enfeksiyonları öldürmeye yardımcı olur.

Diyetinizde bazı değişiklikler yapın. Sarımsak, zencefil, bal ve zerdeçal gibi antibakteriyel ve anti-inflamatuar içeren yiyecekler ve baharatlar tüketin. Kötü bakterilere karşı savaşmaya yardımcı olan yoğurt tüketmeyi de ihmal etmeyin.

Hindistan cevizi yağı antifungal özelliklere sahiptir ve cildi rahatlatır. Etkilenen cilt bölgesine günde birkaç kez uygulayın ve yakında etkisini göreceksiniz.

Çay ağacı yağı, bir enfeksiyonu öldüren ve yayılmasını önleyen antiseptik özelliklere sahiptir. Zeytinyağı veya aloe jeli ile karıştırın ve hafifçe cildinize sürün. Çok daha çabuk iyileşmenizi sağlar.

Göz enfeksiyonları

4

Göz enfeksiyonları bakteriler, mantarlar veya virüsler göz küresi veya çevredeki bölgeyi istila ettiğinde kaşıntı, şişmiş gözler, göz akıntısı, kırmızı gözler ve daha fazlası gibi hoş olmayan semptomlara neden olduğunda ortaya çıkar.

Gözlerinize egzersiz yaptırın. Saat yönünde ve sonra saat yönünün tersi yönde döndürün. 10-15 dakika boyunca yukarı ve aşağı, sola ve sağa hareket ettirin. Bu kan akışını artırır ve enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olur.

Çay poşetleri enfekte olmuş gözler için iyi bir kompres olabilir, tahriş ve inflamasyonu azaltır. Kendinize bir fincan çay hazırladıktan sonra, kullanılmış çay poşetlerini 10-15 dakika gözünüze koyun. Sadece çok sıcak olmadıklarından emin olun.

Gözlerinizi bebek şampuanı ile yıkayın. Kirleri ve enfekte olmuş salgıları daha etkili bir şekilde yıkayacak ve gözlerinizi tahriş etmeyecektir.

Sıcak kaynamış suya tuz atın. Bu tedavi yöntemi rahatsızlığı hafifletmek, gözlerinizdeki pH seviyelerini dengelemek ve bakterileri öldürmek için etkilidir.

Gıda kaynaklı enfeksiyonlar

5

Gıda kaynaklı hastalıkların en sık görülen belirtileri kusma, ishal ve karın ağrısıdır.

Vücudunuz kusma ve ishal yoluyla bol su kaybederse, çok fazla su ve diğer sıvıları içmek çok önemlidir. Bol su içerek enfeksiyonu vücudunuzdan temizlemelisiniz. Kaybettiğiniz mineralleri geri akzanmak için spor içeceklerini deneyebilirsiniz.

Aktif kömür, gıda kaynaklı enfeksiyonlar için iyi bilinen bir çözümdür ve çok etkilidir - bu yüzden onu ihmal etmeyin. Toksinleri ve bakterileri mükemmel bir şekilde emer ve vücudunuzun bunlardan kurtulmasına yardımcı olur.

İshalden muzdarip olursanız, potasyum zengini muz tüketmelisiniz.

Bulantıdan kurtulmak için bitkisel çay içmelisiniz. Nane çayı ve papatya çayı, mideyi sakinleştirdiği, krampları en aza indirdiği ve enfeksiyonu nötralize ettiği için en iyisidir.

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