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  4. Yaylaya gidenleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda kişi yaralandı

Yaylaya gidenleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda kişi yaralandı

30.06.2023 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaylaya gidenleri taşıyan minibüs takla attı. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Yaylaya gidenleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçenin Doski Vadisi’nde yer alan Mergezer Yaylası yolunda meydana geldi.

Yaylaya gidenleri taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralıları Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayı duyan yaralıların yakınları Yüksekova Devlet Hastanesine akın ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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