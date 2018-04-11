Yaz ayları yaklaşırken yağ aldırma hakkında bilinmesi gerekenler

Alt bedeniniz üst bedeniniz ile orantısız mı? Üstünüz 36 beden iken basenlerinizde biriken yağlar nedeniyle alt bedeniniz 42 ya da tam tersi alt bedeniniz 36 iken karın bölgenizdeki fazla yağlar nedeniyle üst bedeniniz daha büyük. Ne kadar diyet yaparsanız yapın; erimeyen, inatçı, bölgesel yağlar vücudunuzu bir türlü terk etmiyor.
Fazla kilolar, inatçı bölgesel yağlar tüm dünyada üzerine en çok araştırma yapılan, nedenlerine ve çözümlerine büyük bütçeler ayrılan konulardan biridir. Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı sorunun daha da büyümesine neden olur. Kilolar belirli bölgelerde depolanarak kişinin hem ideal vücut ölçülerini hem de yaşam kalitesini bozar.
İnatçı Yağlardan Daha İnatçı
Gelişen medikal estetik yöntemleri sayesinde vücudun herhangi bir bölgesindeki fazla yağlardan kurtulmak mümkün. Bölgesel yağları vücuttan cerrahi bir operasyonla uzaklaştırma ve vücuda şekil verme uygulamasına liposuction denir. Ülkemizde ve dünyada yıllardır çeşitli şekillerde uygulanmakta olan liposuction yöntemi kendi içinde; klasik liposuction, ıslak liposuction ve ultrasonik liposuction (vaser liposuction) gibi yöntem farklılıkları barındırır.
Yalnızca bölgesel fazlalıkların vücuttan uzaklaştırılması için uygulanan liposuction, bir zayıflama yöntemi olarak algılanmamalıdır. İdeal kilosuna yakın olup bölgesel yağ depolanmasının yarattığı görüntüden rahatsız olanlar için uygun bir yöntemdir.
İnatçı yağlar erkeklerde bel ve karın bölgesini çevrelerken, kadınlarda daha çok kalça, karın ve uyluk bölgesinde depolanır. Bu yerleşik yağları egzersiz ya da diyetle eritmek zordur. Ancak liposuction yöntemi ile hastanın bölgesel yağ fazlalıkları vakumlanarak alınıp vücuttan atılabilir. Böylece kişi hem ideal vücut ölçüsüne kavuşur hem de bölgesel kıvrımlar yeniden gözle görülür hale gelir. Liposuction selülit tedavisinde de etkili bir yöntemdir.
Hangi Bölgelere Uygulanabiliyor?
Liposuction kalça-basen, göbek-mide, çene altı (gıdı), boyun, kollar, diz çevresi ve bacaklar hatta memelerdeki yağların alınmasında kullanılabilir. Alınan bölgelerde deri fazlalığı oluşursa operasyon sırasında bu fazlalık çıkarılarak ideal bir görünüm sağlanır.
Liposuction hastanın durumuna göre lokal ya da genel anestezi altında yapılır. Operasyon öncesi hasta ayakta iken bölgesel yağ depoları çizilir. Ameliyat kesileri oldukça küçüktür (1 cm kadar) Ucunda delikler olan özel bir kanül bu kesilerden yağ depolarına sokulur. Negatif basınç ile yağlar vakumlanarak alınır. İşlem sonrası bölgedeki kanama ve sızıntıları azaltmak, ödem oluşumunu engellemek amacıyla hastaya özel hazırlanmış korse giydirilir.
Ameliyat sonrası oluşabilecek ağrılar hafif şiddette olup, ağrı kesiciler ile giderilebilecek düzeydedir. Liposuction işleminden sonra morluklar ya da şişlikler oluşması normaldir, en fazla 1-2 ay içinde kaybolur. Şişliklerin inmesi ve işlem yapılan bölgenin düzgün şekillenmesi için korse 4 hafta aralıksız kullanılmalıdır. Çarpmalara karşı vücut bir ay korunmalıdır. Cinsel ilişki ve ağır egzersiz için 4 haftanın geçmesi gerekir.
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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