Yaz ayları yaklaşırken yağ aldırma hakkında bilinmesi gerekenler

Alt bedeniniz üst bedeniniz ile orantısız mı? Üstünüz 36 beden iken basenlerinizde biriken yağlar nedeniyle alt bedeniniz 42 ya da tam tersi alt bedeniniz 36 iken karın bölgenizdeki fazla yağlar nedeniyle üst bedeniniz daha büyük. Ne kadar diyet yaparsanız yapın; erimeyen, inatçı, bölgesel yağlar vücudunuzu bir türlü terk etmiyor.

Fazla kilolar, inatçı bölgesel yağlar tüm dünyada üzerine en çok araştırma yapılan, nedenlerine ve çözümlerine büyük bütçeler ayrılan konulardan biridir. Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı sorunun daha da büyümesine neden olur. Kilolar belirli bölgelerde depolanarak kişinin hem ideal vücut ölçülerini hem de yaşam kalitesini bozar.



İnatçı Yağlardan Daha İnatçı

Gelişen medikal estetik yöntemleri sayesinde vücudun herhangi bir bölgesindeki fazla yağlardan kurtulmak mümkün. Bölgesel yağları vücuttan cerrahi bir operasyonla uzaklaştırma ve vücuda şekil verme uygulamasına liposuction denir. Ülkemizde ve dünyada yıllardır çeşitli şekillerde uygulanmakta olan liposuction yöntemi kendi içinde; klasik liposuction, ıslak liposuction ve ultrasonik liposuction (vaser liposuction) gibi yöntem farklılıkları barındırır.