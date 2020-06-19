Yaz aylarında terleme sorununu botoks ile çözün!

Bazı kişilerin avuç içi, koltuk altı gibi bölgelerde yaşadığı aşırı terleme sorunu, özel ve sosyal hayatlarındaki kaliteyi büyük ölçüde etkilemektedir. Deodorant, roll-on ve terleme önleyici kremler ise bu sorunu ancak kısmi ve geçici olarak gidermektedir.

Giyilen kıyafetlerin koltuk altı kısımlarının ıslanması, kişilerde utanma hissi ve toplulukta bulunmak istememe durumlarını yaratmaktadır.

Ancak tüm bu problemlerin bir çözümü var. Uzman kişilerin yeterli miktarda uygulayacağı botoks işlemi, bu kişilerin yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmesini sağlayacaktır.

Botoks Ağrı ve Acı Yapmıyor!

20 dakika gibi kısa bir sürede uygulanan koltuk altı botoks işlemi, uygulanan kişide herhangi bir acı ve ağrı oluşturmamaktadır. Kişi, işlem sonrasında rutin yaşamına sorunsuz bir şekilde devam edebilir.

Bu uygulamayı yaptıran kişiler, sosyal hayatta daha aktif ve özgüvenli olabilirler. Kişilerin bu işlemi yaz mevsiminin başında uygulatmaları, uzun yaz mevsiminin rahat geçimelerini sağlayacaktır.

İşlemi yaptıran hasta, 1 hafta 10 gün kadar sonra kontrol edilir ve terleme durumu analizi yapılır. Terleme sorunu ortadan kalkmışsa sorun yoktur fakat terleme devam ediyorsa (ki bu nadir görülen bir durumdur) ek doz uygulanır ve problem çözüme kavuşturulmuş olur.