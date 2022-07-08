Yaz aylarında yıpranan saçlarınızı eski canlılığına kavuşturacak kişisel bakım ürünü önerileri

Yaz aylarında güneşin sıcak ve rahatlatıcı etkisini çok sevsek de işler her zaman yolunda gitmeyebiliyor. Saçlar tuzlu suya ve güneşe maruz kaldığında kuruyor, yıpranıyor ve oldukça bakımsız görünüyor. Saçlarınıza ihtiyaç duyduğu bakımı sağlayıp nemli ve parlak saçlara sahip olabilirsiniz. Mutlaka kullanmanız gereken en iyi saç bakım yağlarını, serumlarını ve maskelerini listeledik. Haydi, detaylara geçelim.

1. Antioksidan, protein ve vitaminlerle zenginleştirilmiş: Moroccanoil Treatment Argan Bakım Yağı

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En iyi saç bakım ürünleri arasında yer alan Moroccanoil Treatment Bakım Yağı, hem çevresel etkenlerden hem boya ve perma gibi kimyasallardan dolayı zarar gören saçı canlandırıyor ve tazeliyor. Tüm saç tiplerinin kullanımına uygun olan ürünün orijinal formülü, yağ bazlı saç bakım ürünlerine öncülük ediyor. Alkolsüz formülü ıslak ve kuru saç tarafından kolayca emilen ve saçı besleyen antioksidan, vitamin ve proteinlerden oluşuyor. Ürün, ıslak saça uygulanarak saçın daha kolay şekil almasını sağlıyor. Kuru saçta ise saçı yatıştırmak, elektriklenmeyi gidermek, güneş ve rüzgâr gibi çevresel etkenlerden korumak için kullanılabiliyor.

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2. Hasar gören saçlara özel: Davines Nourishing Hair Pak Yıpranmış Kuru Saç Maskesi

Saçlarınız kurumuş ve hasar görmüşse size çok uygun bir önerimiz var. Davines Nourishing Hair Pak Saç Maskesi; kolay kırılan, kuru ve aşırı nemsiz saçlar için öneriliyor. Ürün; temel olarak bozulan saç yapısını düzeltiyor, güçlendiriyor, yumuşak ve parlak bir görünüm sağlıyor. Maskenin içeriğindeki üzüm ekstresi, saçı güneş ışınlarına karşı koruyor ve kurutma sonrası serbest radikallerin oluşmasını engelliyor. Omega-9; saçı besliyor, güçlendiriyor ve nem veriyor. Mandalina yağı ise saç derisini güçlendirerek saçtaki yağı dengeliyor. Saçınızı şampuanladıktan sonra ürünü uygulamanız öneriliyor. Etkili sonuç için 10 dakika bekledikten sonra saçınızı durulamanız gerekiyor.

3. Vegan formüllü: Urban Care Argan Oil Saç Bakım Serumu

Kaliteli saç bakım ürünleriyle öne çıkan Urban Care markası, güneşten yıpranan saçlarınızın âdeta devası oluyor. Urban Care Argan Oil Saç Bakım Serumu, argan yağı ve keratin içeren özel formülü sayesinde saçı besliyor ve kırılma karşıtı bakım sunuyor. Aynı zamanda UV filtresi, saçı güneşin zararlı etkilerine karşı koruyor. Paraben içermeyen ürün, saçı ağırlaştırmıyor. Banyo sonrasında nemli saçınıza 1-2 pompa uygulamanız öneriliyor. Uzun, cansız ve yıpranmış saçlarınız varsa bu ürünü kullanarak saçlarınızın sağlıklı, parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlayabilirsiniz.

4. Cansız ve donuk saçlara anında canlandırıcı etki: John Frieda Detoks Etkili Onarıcı ve Besleyici Bakım Maskesi

Kuru saçlarınızı parlak ve güçlü hâle getirecek ürün önerimizle karşınızdayız. Tüm saç tipleri için uygun olan John Frieda Detoks Etkili Onarıcı ve Besleyici Bakım Maskesi, içeriğindeki antioksidan bakımından zengin yeşil çay ve besleyici avokado yağı sayesinde cansız ve donuk saçları anında canlandırarak besleyici ve onarıcı bir etki bırakıyor. Detoks & Repair koleksiyonu, çevresel etkenlere karşı saçı koruyarak saçın istenmeyen kirlerden arınmasına yardımcı oluyor. Ürünü duş esnasında temiz ve ıslak saç uçlarınıza uygulamanız ve 3-5 dakika kadar bekledikten sonra iyice durulamanız öneriliyor.

5. Yoğun bakım etkisi: L'Oréal Paris Elseve Hindistan Cevizi & Değerli Yağlar Eşsiz Karışım Banyo Öncesi Maske

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Mükemmel derecede yumuşak ve parlak saçlar için ihtiyacınız olan tek şey: L’oreal Paris Elseve Hindistan Cevizi ve Değerli Yağlar Banyo Öncesi Saç Maskesi. Ürün, normal ve kurumaya eğilimli saçlara uygun olacak şekilde üretiliyor. Maskenin Hindistan cevizi ve değerli yağlar ile zenginleştirilen özel formülü, saça yoğun bakım sağlayarak onu besliyor. Kullanımı için banyo öncesinde ürünü, kuru saçlarınızın ihtiyacına göre dip ve uçlarına uygulayın. 5-10 dakika bekleyin. Ardından saçlarınızı durulayıp şampuanlama aşamasına geçin. Ürünü kullandıktan sonra saçınızdaki parlak ve pürüzsüz etkiyi fark edeceksiniz.

6. Hindistan cevizi ve yumurta beyazı mucizesi: OGX Besleyici Ve Kırılma Karşıtı Coconut Milk Serum

Saçınıza ihtiyaç duyduğu bakımı sağlayan ve en iyi ürünler listesinde yer alan OGX Besleyici ve Kırılma Karşıtı Coconut Milk Serum, tüm saç tiplerinin kullanımı için uygun bir ürün. Serumun formülündeki Hindistan cevizi sütü, yumurta beyazı proteini ve Hindistan cevizi yağı; kırılan ve yıpranan saçları beslemeye yardımcı oluyor. Ürünün tropik bir gezintiyi andıran egzotik formülü, saçlarınıza güç ve esneklik katarken lüks kremsi dokusu sayesinde saçlarınızda yumuşacık bir etki bırakıyor. En iyi sonucu almak için serumu serinin diğer ürünleriyle kullanmanız öneriliyor.

7. Yumuşak ve parlak saçlara kavuşmak isteyenlere: Toni&Guy Smooth Definition Mask

Toni & Guy Smooth Definition Maske, kuru saçlar için özel olarak geliştirilmiş nemlendirici etkili bir ürün. Güneşin yıpratıcı etkisiyle kuruyan saçlar için üretilen saç maskesi, saç tellerine nüfuz ederek onların daha pürüzsüz ve bakımlı görünmesini sağlıyor. Ürünün temel etkileri arasında saçlara yoğun nem sağlaması, saçların onarılmasına yardımcı olması, saç derisini nemlendirmesi ve saçlara yumuşaklık, parlaklık ve canlılık kazandırması bulunuyor. Maskeyi ıslak saçınıza dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulamanız ve 5-10 dakika bekledikten sonra bol su ile durulamanız gerekiyor.

8. Tek ürün, çok etki: L'oreal Professional Serie Expert Absolut Repair 10 in 1 Yıpranmış Saçlar için 10 Etkili Mucize Bakım Spreyi

Tek ürünle çok etki sağlamayı seviyorsanız sizin için harika bir önerimiz var. L’oreal Professionnel Serie Expert Absolut Repair 10 in 1 Mucize Bakım Spreyi; yıpranmış saçlar için derinlemesine onarım sağlayan, çok amaçlı ve durulanmayan bir bakım ürünü. Ürünün; besleyici, yüzey önleyici, kırılma önleyici, hafif parlak dokunuş, yumuşaklık, kolay açılma, kolay kurutma, bukle kontrolü, 230 °C’a kadar ısı koruma ve hava kirliliğine karşı koruma olmak üzere toplam 10 tane etkisi bulunuyor. Havluyla nemi alınmış saçlarınızın boy ve uçlarına ürünü eşit miktarda uygulamanız ve saçlarınıza şekil vermeniz öneriliyor.

9. Yüksek kaliteli ve etkili: Kerastase Elixir Ultime Parlaklık Yağı

En iyi saç bakım markaları arasında yer alan Kerastase’ın ikonikleşen ürünüyle tanışmaya hazır mısınız? Kerastase Elixir Ultime; argan yağı, moringa, beyaz çay, yaban gülü, kamelya, prekaksi ve mısır filizinin mükemmel uyumundan oluşuyor. Hasarlanmış ve bakıma ihtiyaç duyan saçları onararak onların yeniden hasar görmesinin önüne geçiyor. Hücre yenilenmesini destekleyerek saçların yapısının düzelmesine yardımcı oluyor. Bu sayede saçı besleyerek kimyasal işlemlerin zararlarını ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda ürün, saçların elektriklenmesini ve kabarmasını önlerken saçların yumuşacık ve ipek gibi görünmesini sağlıyor. Tüm saçlar için uygun olan bakım yağını hem ıslak hem kuru saçınıza uygulayabilirsiniz.

10. Mutlaka denemeniz gereken: Pantene Keratin Özlü Onarıcı E Vitaminli Saç Bakım Yağı

Listemizin son sırasında güneşin saçınızda bıraktığı kurutucu etkiyi anında ortadan kaldıran bir ürün var. Pantene Pro-V Onarıcı ve Koruyucu Saç Bakım Yağı, gelişmiş formülündeki mikro besleyiciler ile saçı besleyerek sağlıklı bir görünüm veriyor. Aynı zamanda yıpranma belirtilerine karşı destekleyici etki sağlayarak kuru saçları besliyor. Bakım yağı, özellikle saç uçlarının yumuşak ve esnek olmasını sağlıyor. Kullanımı için saçlarınızı yıkadıktan sonra saç uçlarına ve ortalarına ürünü uygulayıp durulamayın. En iyi sonucu almak için Pantene Onarıcı ve Koruyucu Bakım Koleksiyonundaki diğer ürünlerle kullanabilirsiniz.