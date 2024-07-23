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    4. Yaz gebeleri dikkat! Uzmanından sağlık önerileri

    Yaz gebeleri dikkat! Uzmanından sağlık önerileri

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    23.07.2024 15:49
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    Yaz aylarında hamilelik geçiren kadınlar kış aylarında hamilelik geçiren kadınlara göre daha fazla zorluk yaşayabiliyor. Hem yüksek sıcaklıklar hem de vücudun susuz kalması yaz gebeleri için tehlikeli olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Sezgin, yazı serin ve sağlıklı bir gebelik geçirmek için anne adaylarına önerilerde bulundu.

    Yaz gebeleri dikkat! Uzmanından sağlık önerileri

    Gebeliğin her dönemi, özel bir dikkat gerektiriyor ama yaz gebeleri için durum daha da hassas olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Sezgin, "Yaz mevsiminde sıcaklık artışı ile birlikte gebeliğe bağlı bazı sorunlar da artabiliyor. Sıcaklık artışıyla birlikte gebelerde sıcak basmaları, tansiyon düşüklüğü, bulantı ve kusmalardaki artış, halsizlik, uykusuzluk ve nefes darlığı gibi birtakım şikâyetler artar. Yükselen sıcaklıkların sizi keyfinizi bozmasına izin vermeyin"dedi.

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    "BEBEĞİN VE ANNENİN SUSUZ KALMAMASI GEREKİR"

    SALATA HAMİLE SAĞLIKLI BESLENME

    Gebelikte hafif nefes darlığı, yorgunluk, şiddetli olmayan ödem, kalp çarpıntısı, göz kararması, tansiyon düşüklüğü gibi sıkıntılar olabileceğini belirten Op. Dr. Fatma Sezgin, "Yaz aylarında bu gibi şikâyetler biraz daha yoğun yaşanabilir. Bebeğin ve annenin susuz kalmaması gerekir. Bu durumda baş etmenin yolu güneş ışınlarınınım dik geldiği saatlerde uzun süre güneşte kalmamak ve yeterince su içmek gereklidir. Bol sıvı tüketmek, günde ortalama 3 litre su içmek, idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık, karın ağrıları, bebeğin suyunun azalması gibi durumları engeller. Gıdalar açısından yaz aylarında yağlı baharatlar tuzlu gıdalardan kaçınılmalıdır" diye konuştu. (İHA)

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    gebe hamile
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