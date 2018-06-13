Yaz için istediğiniz kiloları veremediyseniz üzülmeyin! İşte plaj sırları...

Bu ipuçları çarpıcı görünmenizi sağlayacak

Bu püf noktaları sayesinde plajda tüm bakışları üzerinize çekeceksiniz

1 / 10 Mayo tarzı Mayo seçerken görsel etkileri unutmayın en küçük detaylar bile önemlidir. Bir mayodaki dikey kesikler, siluetinizi görsel olarak daha uzun hale getirir. Yüksek kesim bikini pantolon, bacaklarınızın daha uzun görünmesini sağlar. Boyun çevresindeki yuvarlak ve V şeklindeki kayışlar geniş omuzları dar gösterir. Fırfırlar ve farklı süslemeler hacim kazandırır. Bu yüzden dar kalçalarınız varsa hacim kazandırmak için böyle bir yola başvurabilirsiniz. Geniş kalçalarınız varsa, göze çarpan bir sütyen seçerek üst bedeninize dikkat çekebilirsiniz.

2 / 10 Mayoların baskısı ve rengi Doğru seçilmiş bir renk sizi oldukça çarpıcı gösterebilir. Fazlalıklarınızı gizlemek istediğiniz yerlerde koyu renk kullanmanız, yatay çizgiler hacim kazanmanız dikey çizgilerse zayıf görünmenizi sağlar.

3 / 10 Pareo kullanımı Pareonun herhangi bir şekilde kusurları gizleyebileceği bilinen bir gerçektir. Bu aksesuarı, silueti daha orantılı hale getirmek için nasıl bağlayabileceğinize dair birçok seçenek vardır. Örneğin, kıvrımlı kadınların belden biraz daha yüksek bir şekilde bağlanması önerilir. İnce kadınlarınsa kalçalara bağlanması önerilir. Minyon kadınlarorta boyuttaki motiflere sahip bir pareo kullanmalı, kıvrımları daha belirgin kadınlar ise büyük baskılardan kaçınmalıdır.

4 / 10 Aksesuarlar Küçük ayrıntılar dikkati kusurlardan uzaklaştırabilir. Bu aksesuarlar, parlak bir plaj çantası, bir kolye, bilezik veya eğlenceli tasarımlar ve renkler ile güneş gözlüğü gibi bir şey olabilir. Ancak, her zaman iyi bir şeyin çok fazla olmasının genellikle kötü bir şey olduğunu hatırlamalısınız. Sorunu çözmek ve giysilerindeki tüm görünümleri uyumlaştırmak için birkaç aksesuar yeterli olmalıdır.

5 / 10 Bronzlaştırıcı krem Cildinizin soluk rengi kumsaldaki bronzlaşmış bedenlerin yanında çok dikkat çekebilir. Bronzlaştırıcı sprey ya da krem kullanarak sorunu çözebilir ve vücudunuzun daha ince görünmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca cildinizin nemlenmesini de sağlayabilirsiniz. Bu kozmetik ürün sayesinde cildiniz daha yumuşak görünecektir. Ayrıca kalça bölgesinde ideal olduğunu da unutmayın.

6 / 10 Duruş Omuzların düşük sırtın ise kambur durduğu bir duruş şekli zayıf insanı bile olduğundan farklı gösterebilir. Ancak düz bir sırt, göğüsleri ve belinizin alt kısmını düzeltmeye ve iyileştirmeye yardımcı olur. Bu yüzden doğru duruş tarzını her zaman hatırlamanız gerekir.

7 / 10 Gıda Karnınızı mümkün olduğunca düz tutmak için plaja gitmeden önce çok fazla yememelisiniz. İkinci olarak, şişkinliğe neden olan ürünlerden kaçınmalısınız. Bezelye, lahana, mısır, simit, kraker, sosis gibi ürünlerin yanı sıra asitli içecekler sizi şişirebilir. Soğuk şekerli içecekler sıcak havalarda inanılmaz derecede cazip olsa da, büyük bir dezavantaja sahiptirler: yüksek şeker içeriğinden dolayı, vücuda hızlı bir enerji artışı sağlar ve enerji seviyesini hızlı bir şekilde düşürür ve yorgunluk hissi verir. Fındık, muz, karpuz ve turunçgil tüketmeniz daha sağlıklıdır. Elma, armut, üzüm ve kurutulmuş meyvelerden uzak durmaya çalışın çünkü gaza neden olabilirler.

8 / 10 Havlu Plajda güneşlenmek için kullanacağınız havlu da gerekli görsel efektlerin oluşturulmasına yardımcı olabilir. Daha ince görünmek için büyük, geniş ve uzun bir havlu kullanmak daha iyidir.

9 / 10 Uygun ayakkabı Bacaklarınızın daha uzun ve daha ince görünmesini sağlamak için kama sandaletlerini tercih etmelisiniz. Ancak, ayak bileği alanındaki kayışlar, danteller ve diğer fırfırlı ayakkabılardan kaçınmak daha iyidir. Parmak arası terlik ayaklarınızı daha büyük gösterecek aynı zamanda, bileğiniz daha ince görünecektir.