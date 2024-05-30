Yaz modasına yön veren en trend şort modelleri

Yaz geldi ve gardıropları yenilemeye başlamışken bu yazın en gözde şort modelleriyle stilinizi güncellemenin tam zamanı! Yüksek bel kot şortlardan keten kumaşlı şortlara, canlı renklerden pastel tonlara kadar her tarza hitap eden şort modellerinden oluşan listemizle, stilinizi güncellerken rahatlığı da elden bırakmayacaksınız. Gelin, bu sezonun en trend şort modelleriyle yazın tadını çıkaralım!

1. Rahat ve şık: Only Mavi Kot Şort

Only markasının mavi kot şortu, %100 pamuk malzemesiyle yumuşak ve nefes alabilir bir dokuya sahip. Yüksek bel yapısıyla vücuda otururken rahatlık sağlayan şort, medium blue denim rengiyle dikkat çekiyor. Kadınların günlük şıklığını tamamlayan bir tasarımı olan mini boy şort, denim kumaşıyla kalitesini ve dayanıklılığını koruyarak her sezonun favori parçası olmaya aday bir model.

2. Gardırobunuzun favori parçalarından biri olacak: Levi's 501 Original Mavi Kot Şort

Levi's 501 Original Mavi Kot Şort, dayanıklı bir dokuya sahip olan kot kumaştan üretiliyor. Orta bel yapısına sahip olan şort, size rahat bir hareket özgürlüğü sunuyor. Her zaman güvendiğiniz bir parça olacak olan Levi's şort, tatilde bikiniyle, şehir maceralarında ise bluzla harika görünecek. %100 pamuk içeriğiyle hem konforlu hem de sağlam bir kullanım vaat eden Levi's 501 kot şort, klasik tarzıyla şıklığınızı tamamlamak için ideal bir seçim yaratıyor.

3. Gün boyu ferahlık ve konfor arayanlar için: United Colors of Benetton Bermuda Lacivert Keten Şort

United Colors of Benetton'un özgün tasarımı ve yüksek kalite standartlarıyla birleşen bermuda kesim şortu, yaz aylarında rahatlığı ve şıklığı bir araya getiriyor. Saf keten dokusuyla öne çıkan şort, geniş paçalı modeliyle modern bir görünüm sunuyor. Kalıcı manşetlerle tamamlanan alt kısımları, şortun rahat ve zarif tarzını vurguluyor. Arka kısmında esnek bel bandı bulunan lacivert renkli şort, ön cep detaylarıyla da kullanışlılık yaratıyor.

4. Her tarza ve her ortama uyum sağlayan: Koton Yüksek Bel Mavi Kot Şort

Koton'un ilkbahar ve yaz mevsimleri için özel olarak tasarladığı %100 pamuklu kot şort, hem şık hem de konforlu olmasıyla öne çıkıyor. Yüksek bel modeli olan şort, yırtık detayları ve cepleriyle dikkat çekiyor. Günlük kullanıma uygun olan kot şort, yaz tatillerinizin vazgeçilmez parçası olmaya aday!

5. Özgün tarzınızı ön plana çıkaracak: Twist Püsküllü Siyah Şort

Yüksek bel yapısı ve rahat kesimiyle Twist Püsküllü Siyah Şort, günün her anında konforlu bir kullanım sunuyor. Sade ve şık görünümüyle dikkat çeken şort, yan cepleriyle pratik bir kullanım sağlıyor. Salaş bir duruş ve düz bir kesimi olan şort aynı zamanda dayanıklı ve hafif bir yapıya sahip. Esnek bel detayı ve püskül detaylarıyla kombininize dinamik bir hava katan şortu, crop üstler veya takımı olan gömlekle tamamlayarak stilinizi vurgulayabilirsiniz.

6. Her şıklıkta stilinizi yansıtmanız için: Tommy Hilfiger Mavi Mom Şort

Tommy Hilfiger'in mavi mom model şortu, rahat bir tarz sunarken aynı zamanda dikkat çekici detaylarıyla da öne çıkıyor. Doğal ve geri dönüştürülmüş pamuk karışımıyla üretilen şort, sert dokusuyla dayanıklılığı ve konforu bir araya getiriyor. Ön ve arka kısımlarda yer alan eskitme detayları ve yıpranmış paçalar, şortun yaşanmış bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Fermuarlı ve düğmeli kapanışıyla pratik kullanımı olan şort, beş cep tasarımıyla da işlevselliği artırıyor. Tommy Jeans'in ikonik logosu ve markanın bayrağını taşıyan detaylar ürüne özgün bir tarz katıyor.

7. Sıcak havalarda stilinden ödün vermek istemeyenlere: adL Magdelena Yeşil Keten Şort

AdL'nin şık ve rahat tasarımları arasında yer alan Yeşil Magdelena Pileli Keten Şort, zarif detayları ve şık stiliyle öne çıkıyor. %100 keten kumaşı, hem yazın serinliğini hem de rahatlığını sunarken pileli ve boru paça kesimiyle modern bir görünüm sağlıyor. Fermuarlı ve düğme detaylı yapısı, pratik kullanım imkanı yaratırken düz deseniyle de klasik ve şık bir tarzı temsil ediyor. Ofis ortamında da rahatlıkla tercih edilebilecek şort, Magdelena takımının bir parçası olarak stilinizi tamamlamak için ideal bir seçenek.

8. Özgürce hareket edin: Skechers W New Basics 5 inch Beyaz Şort

Spor giyimde konfor ve tarz arayan kadınların vazgeçilmezlerinden olan Skechers W New Basics 5 inch Beyaz Şort, %100 pamuk içeriğiyle konforlu bir deneyim yaşatıyor. Esnek yapısıyla vücuda yumuşak bir dokunuş sağlayarak gün boyu rahatlık veriyor. Nefes alabilen özelliği ile ekstra havalandırma yaparak terlemeyi önlüyor. Günlük kullanıma uygun olan şort, yazın serin, kışın ise sıcak tutma özelliğiyle her mevsimde kullanıma uygundur. Sade ve şık tasarımıyla basic tişörtler ve hoodie sweatshirtlerle rahatça kombinleyebileceğiniz şort ile spor ve şık bir stil oluşturabilirsiniz.

9. Her anınızda şık ve rahat olun: İpekyol keten Karışımlı Yeşil Şort

İpekyol'un keten karışımlı yeşil şortu, ilkbahar-yaz sezonunun vazgeçilmez anahtar parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Yüksek bel tasarımı ve rahat kesimi ile konforu ve şıklığı bir araya getiriyor. Cepli detaylarıyla pratik bir kullanım sunan şort, %52 viskoz, %24 tencel ve %24 keten karışımıyla hem hafif hem de nefes alabilen bir yapıya sahip. Sezon trendlerini yansıtan yeşil tonuyla İpekyol marka şortu, gömlek veya ceketle tamamlayarak kolaylıkla farklı kombinler oluşturabilirsiniz.

10. Günlük kombinlerinizde gardırobunuzun olmazsa olmazı: Jack & Jones Turkuaz Kot Şort

Jack & Jones'un turkuaz renkli kot şortu, normal kalıbıyla uyumlu bir şekilde vücuda otururken midi boyuyla da modern bir görünüm sağlar. Cepli tasarımıyla pratik kullanım sunan şort, %79 geri dönüştürülmüş polyester, %15 viskoz ve %6 elastan materyaliyle de çevre dostu bir seçenektir. Turkuaz rengiyle de yaz mevsiminde enerjik ve canlı bir tarz arayanların tercihi olan şort, günlük kullanımdan tatil maceralarına kadar çeşitli aktivitelerde konforlu bir alternatif yaratıyor.

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