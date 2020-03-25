Yaza kalça estetiğiyle hazır olun

Kadınların duruşunda etkili olan popo bölgesinde dik ve dolgun bir görünüm sağlanması vücut hatlarının ortaya çıkmasına yardım olur. Bu görünümü elde ederken karın ve bel bölgesinden alınan yağların kullanılması da bu bölgelerde incelme sağlar. En sık tercih edilen uygulama Brezilya Poposu olarak öne çıkarken, diğer tercih edilen uygulama silikon protez işlemleridir.

BREZİLYA POPOSU POPÜLARİTESİNİ KORUYOR

Son yıllarda kadınlar arasında oldukça yaygın olan estetik operasyonlardan birisi olan Brezilya Poposu, vücutta fazla yağlanma durumu söz konusu olan kişilerde fazla yapın alınması ve popo bölgesine enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen bir estetik türüdür. Çeşitli kalça düzensizlikleri, ameliyat sonrası şekil bozuklukları, kalça asimetrileri bulunan ve küçük kalçalara sahip olan kadınlar bu yöntemi tercih etmektedir.

Brezilya poposu, abartılı yağ enjeksiyonu işlemi olup, alınan ve verilen yağ miktarı dikkatli ayarlanmalıdır. Bunun dışında aquafillling dolguların kullanılması, yaratabileceği komplikasyonlardan dolayı kesinlikle önerilmemektedir.