Yaza kalça estetiğiyle hazır olun

Kadınların duruşunda etkili olan popo bölgesinde dik ve dolgun bir görünüm sağlanması vücut hatlarının ortaya çıkmasına yardım olur. Bu görünümü elde ederken karın ve bel bölgesinden alınan yağların kullanılması da bu bölgelerde incelme sağlar. En sık tercih edilen uygulama Brezilya Poposu olarak öne çıkarken, diğer tercih edilen uygulama silikon protez işlemleridir.
BREZİLYA POPOSU POPÜLARİTESİNİ KORUYOR
Son yıllarda kadınlar arasında oldukça yaygın olan estetik operasyonlardan birisi olan Brezilya Poposu, vücutta fazla yağlanma durumu söz konusu olan kişilerde fazla yapın alınması ve popo bölgesine enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen bir estetik türüdür. Çeşitli kalça düzensizlikleri, ameliyat sonrası şekil bozuklukları, kalça asimetrileri bulunan ve küçük kalçalara sahip olan kadınlar bu yöntemi tercih etmektedir.
Brezilya poposu, abartılı yağ enjeksiyonu işlemi olup, alınan ve verilen yağ miktarı dikkatli ayarlanmalıdır. Bunun dışında aquafillling dolguların kullanılması, yaratabileceği komplikasyonlardan dolayı kesinlikle önerilmemektedir.
LIPOSUCTION VE YAĞ ENJEKSİYONU İLE DOLGUN KALÇALAR
Kalça estetiğinde bir diğer uygulama ise, kişinin kendi yağ dokusunun liposuction ile toplanarak elde edilen yağ hücrelerinin popo bölgesine enjekte edildiği işlemdir. Burada kişinin kendi hücrelerini kullanıldığı için herhangi bir alerjik reaksiyonla karşılaşma olasılığı yoktur.
Yağ hücrelerinin özel bir laboratuvarda kök hücrelerine ayrılarak elde edilen kök hücreden zengin kısmın enjeksiyonu şeklinde yapılması işlemin kalıcılığını arttırmaktadır. Bu sayede hem kişinin vücut hatlarında daha temel bir değişim elde edilir hem de poponun daha dolgun ve sıkı gözükmesi sağlanır.
PROTEZ DAHA AZ TERCİH EDİLSE DE ÖMÜR BOYU KALICI
Popülaritesini bir miktar kaybetmiş olsa da ömür boyu kalıcı tek uygulama olan popo bölgesine yapılan protez uygulamaları da üçüncü bir seçenek olarak hastalara sunulmaktadır. Ameliyattan sonra bir hafta protezin üstüne oturmayı engellenerek ve korse ile destek sağlanarak güzel sonuçlar alınmaktadır.
Sizler de yaz mevsimi yaklaşırken tercih edilebilecek bu yöntemlerle kısa sürede daha dik, dolgun, sıkı ve estetik kalçalara sahip olabilirsiniz.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Bora Özel
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