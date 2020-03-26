Yazı, post bariatri rahatlığıyla karşılayabilirsiniz

Yaygın vücut deformiteleri, gevşemeler ve sarkmalar için tercih edilen, plastik cerrahinin özel bir ilgi alanı olan post bariatrik cerrahi, diğer anlamıyla vücut şekillendirme operasyonları, vücudu yeniden istenen forma sokarak, obeziteyi yenen hastaların istedikleri vücut biçimine kavuşmasını sağlamaktadır.

Özellikle obezite operasyonu sonrası vücut deformasyonlarının en çok görüldüğü bölgelerdeki fazla deri oluşumu, sarkma gibi deformasyonlar bu sayede giderilebilmektedir. Uygun vücut kitle indeksi ve metabolik duruma ulaşmış hastalarda uygulanabilen bu operasyon, yaz mevsimi öncesi vücuduna şekle sokmak isteyenler için adeta kurtarıcı olmaktadır.

HANGİ BÖLGELERE VE NE ŞEKİLDE UYGULANIR?

Post bariatrik cerrahi, genel anestezi altında, obezite operasyonun ardından vücut deformasyonlarının en çok görüldüğü bölgeler olan göğüs, göbek bölgesi, kalça, bacak içi, kollar ve sırtta uygulanabilmektedir. Operasyon dahilinde yüz germe, kol germe, göğüs toparlayıp dikleştirme, popo kaldırma ve dolgunlaştırma, karın, sırt ve bel germe, bacak germe operasyonları belli bir sıralama içinde yapılmaktadır.