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Yazı, post bariatri rahatlığıyla karşılayabilirsiniz

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, obezite operasyonu sonrası sarkmalardan kurtararak vücudu şekillendiren post bariatri hakkında bilgiler verdi.

Yazı, post bariatri rahatlığıyla karşılayabilirsiniz

Yaygın vücut deformiteleri, gevşemeler ve sarkmalar için tercih edilen, plastik cerrahinin özel bir ilgi alanı olan post bariatrik cerrahi, diğer anlamıyla vücut şekillendirme operasyonları, vücudu yeniden istenen forma sokarak, obeziteyi yenen hastaların istedikleri vücut biçimine kavuşmasını sağlamaktadır.

Özellikle obezite operasyonu sonrası vücut deformasyonlarının en çok görüldüğü bölgelerdeki fazla deri oluşumu, sarkma gibi deformasyonlar bu sayede giderilebilmektedir. Uygun vücut kitle indeksi ve metabolik duruma ulaşmış hastalarda uygulanabilen bu operasyon, yaz mevsimi öncesi vücuduna şekle sokmak isteyenler için adeta kurtarıcı olmaktadır.

HANGİ BÖLGELERE VE NE ŞEKİLDE UYGULANIR?

Post bariatrik cerrahi, genel anestezi altında, obezite operasyonun ardından vücut deformasyonlarının en çok görüldüğü bölgeler olan göğüs, göbek bölgesi, kalça, bacak içi, kollar ve sırtta uygulanabilmektedir. Operasyon dahilinde yüz germe, kol germe, göğüs toparlayıp dikleştirme, popo kaldırma ve dolgunlaştırma, karın, sırt ve bel germe, bacak germe operasyonları belli bir sıralama içinde yapılmaktadır.

Hastanın ihtiyacına göre, kişiye özel olarak planlanan post bariatrik uygulamalarla bir ya da birkaç seansta, karın, bel ve kalçadaki sarkmalar bir arada tedavi edilmektedir. Operasyon esnasında hastanın kendi yağ dokusu hacim kaybeden bölgeye transfer edilebilirken, fazla cilt dokusu kesilerek ise çıkarılır ve germe işlemi ile cerrahi işlem tamamlanır.

OPERASYON SONRASI SÜREÇ VE İYİLEŞME

İyileşme süreci, hangi estettik cerrahi müdahalelerin uygulandığı ve hastanın genel sağlık durumuyla doğru orantılıdır. Daha az işlem ve prosedürün uygulandığı durumlarda aynı gün hastaneden taburcu olabilmek mümkünken, daha kapsamlı ameliyatlarda en az bir gece ila bir hafta hastane yatışı gerekebilmektedir.

Postbariatrik estetik cerrahide amaç sarkan deri fazlalıklarını bedenden uzaklaştırmak olduğu için, kesilerin yapılması mecburidir ve izler kalabilmektedir. Ancak bu izleri iyileştirmek için sonrasında uygulanabilecek farklı tedavi seçenekleri de bulunmaktadır.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drburakturkyilmaz.com
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Instagram: @drturkyilmaz
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