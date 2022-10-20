Yazın bıraktığı tozu, kiri silip süpürecek en kullanışlı temizlik ürünü önerileri

Yaz aylarında daha aktif bir yaşam sürüldüğü için hâliyle evler de epey tozlanıp kirleniyor. Özellikle kapı pencerelerin sık sık açık kalması, evlere daha çok toz girmesine neden oluyor. Bu nedenle kış aylarına girmeden önce derinlemesine temizlik yapmak oldukça önemli. Temizlik işini gözünüzde büyütüyorsanız sizin için derlediğimiz etkili ürünlerle temizlik sürenizi kısaltabilirsiniz.

1. Zahmetsiz temizlik için: Buffer Üçlü Matkap Ucu Banyo Küvet Duş Kabini Araba Tekerliği Koltuk Yıkama Temizleme Fırçası Seti

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Ovalama ve fırçalama gibi yoğun efor sarf ettiren zorlu lekelerle savaşmak Buffer Üçü Matkap Ucu Banyo Küvet Duş Kabini Araba Tekerliği Koltuk Yıkama Temizleme Fırçası Seti ile artık daha kolay! Tek yapmanız gereken temizleyeceğiniz yüzeye uygun olan fırça ucunu bir matkaba takıp çalıştırmak. Böylece hem kendinizi yormayacak hem zamandan tasarruf etmiş olacaksınız.

2. Sağlığını düşünenlere: Rs Clean Ultra Bitkisel Leke Çıkarıcı

Koltuk ya da kıyafetlerinizde bulunan zorlu lekelere karşı kolay bir çözüm arıyorsanız doğru yerdesiniz. Rs Clean Ultra Bitkisel Leke Çıkarıcı ile her türlü lekenin üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Hassas kumaşlarda ürünü uygulamadan önce renk değişimi olup olmayacağını anlamak için ufak bir deneme yapmanız marka tarafından öneriliyor. Ürünün en önemli özelliği, bitkisel içerikli olması.

3. Işıl ışıl parlayan camlar için: Koroplast İz Bırakmayan Mikrofiber Cam Bezi

Camlar, temizlik bakımından ayrıca özen gösterilmesi gereken alanlardan biri oluyor. Bu yüzden pencerelerinizin daha parlak ve lekesiz görünmesi için özel ürünler tercih etmeniz gerekir. Koroplast İz Bırakmayan Mikrofiber Cam Bezi, özel yapısıyla yüzeyde toz ve su damlaları bırakmaz. Böylece zahmetsiz bir temizliğin keyfini çıkarmanıza yardımcı olur. Sadece pencerelerde değil, cam masa ve sehpa gibi eşyalarınızda da ürünü kullanabilirsiniz.

4. Evinizin havasını değiştirin: Pronto Sabun Bazlı Portakal Kokulu Ahşap Temizleyici

Ahşap, laminant ve parke gibi özel bakım gerektiren zeminler için geliştirilen Pronto Sabun Bazlı Portakal Kokulu Ahşap Temizleyici, en etkili ahşap temizleyicilerden biri. Zemini pırıl pırıl yapan ürün, portakal çiçeği esansı sayesinde evinizin mis gibi kokmasını sağlar. Aynı zamanda ahşap yüzeyleri aşındırmaz ve daima korur. Siz de bu etkili temizleyici gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

5. Zorlu lekelere karşı: Turkishcare Leke Çıkarıcı Sprey

Halı, koltuk, kıyafet ve ayakkabı gibi pek çok yüzeye uygulayabileceğiniz organik bir ürün mü arıyorsunuz? Öyleyse sizi Turkishcare Leke Çıkarıcı Sprey ile tanıştıralım. Birçok kullanıcının önerdiği özel formülle geliştirilen ürünü, siz de zorlu lekeler ile savaşırken kullanabilirsiniz. Organik olması sayesinde sağlığa zararlı madde içermeyen sprey, size kolay bir temizliğin kapılarını aralar.

6. Pasa ve kire son: WD-40, Çok Amaçlı Sıvı, Binlerce Uygulama İçin Yağ Çözücü, Pas Sökücü, Makine ve Elektrikli Cihazlar için Temizleyici ve Koruyucu

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Paslanmış, yağlanmış ya da tozlanmış pek çok metal ve elektronik yüzeyde etkili olan WD-40, Çok Amaçlı Sıvı, Binlerce Uygulama için Yağ Çözücü, Pas Sökücü, Makine ve Elektrikli Cihazlar İçin Temizleyici ve Koruyucu; kalitesiyle adından söz ettirir. Özellikle pas tutmuş kapı ve pencere menteşelerini etkili bir şekilde temizler. Bunun yanı sıra içeriğindeki yağ sayesinde yüzeylerde bakım sağlar.

7. Ağır lekelerin düşmanı: Bissell Oxygen Boost Halı Temizleme Deterjanı

Hassas yapıya sahip tekstil ürünlerin dışında halı, perde veya kıyafet gibi yüzeylerde etkili olan Bissell Oxygen Boost Halı Temizleme Deterjanı, zorlu lekelerden kurtulmanız için özel olarak geliştirilmiş. Evcil hayvanlarınızın sebep olduğu toz ve kirleri kolayca arındırabilir, kötü koku oluşumunun önüne geçebilirsiniz. Ayrıca ürün; kırmızı şarap, kola ve yağ gibi inatçı lekeleri kalıcı olarak yüzeyden giderir.

8. Temizlenmemiş alan kalmasın: XiXiRan 7 Parmak Temizleme Aleti, Jaluzi, Perde Fırçası, Cam Temizleme Fırçası

Evde jaluzi perde kullananlar, bu tarz perdelerin temizliğinin ne kadar zor olduğunu bilir. Özellikle de pencereler açık kaldığında bu perdeler daha çabuk tozlanır. XiXiRan Yedi Parmak Temizleme Aleti, Jaluzi, Perde Fırçası, Cam Temizleme Fırçası ile jaluzi perdeleri rahatça temizleyebilmeniz mümkün. Siz de bu durumdan muzdaripseniz ürünü detaylıca inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

9. Yanmış yemek artıklarıyla savaşan: Cif Perfect Power Ocak & Fırın & Mangal İçin Sprey Temizleyici

Yanmış yemek artıklarını yüzeylerden temizlemek oldukça zahmetli bir iş olabiliyor. Bu problemi sorunsuzca çözebilecek ürünler yok değil. Cif Perfect Power Ocak & Fırın & Mangal için Sprey Temizleyici hayatı kolaylaştırıyor. Özellikle uzun süre boyunca temizlenmemiş mangal malzemeleri gibi ürünleri etkili bir şekilde lekelerden arındırır. Sizin de yanmış lekeler ile başınız dertteyse gönül rahatlığıyla ürünü satın alabilirsiniz.

10. Toz almayı keyifli hâle getiren: N/A/ Yüksek Erişimli Toz Alma Kiti

Raf araları ve kitaplık gibi ulaşılması zor alanların tozunu almak zor olabilir. Bunun için N/A/ Yüksek Erişimli Toz Alma Kiti’ne şans verebilirsiniz. İki farklı uç ve bir uzatma çubuğundan oluşan kit, birçok yerde kullanıma uygun. Toz tutmada oldukça başarılı mikrofiber bez ve fırça ile hızlı bir şekilde toz alabilirsiniz. Ayrıca mikrofiber bezin su damlalarını yüzeyde leke bırakmadan temizlediğini söylemeden geçmeyelim.