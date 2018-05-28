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Yazın makyaj malzemesi seçerken dikkat edilmesi gerekenler

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MAKYAJ HABERLERİ  | 28.05.2018 15:26 | Son Güncelleme

Makyaj malzemesi, her dönem ve her mevsim, kadınların daima tercih ettiği yegâne ürünlerden. Ancak, kışın kullandığınız makyaj ürünleri ile yazın kullandığınız makyaj malzemeleri aynı olamaz. Yaz dönemine girildiğinde, makyajda değişen tek şey de renk tonları değildir. Peki yazın tercih edilen makyaj malzemeleri nasıl farklılık gösterir, hangi ürünleri seçmelisiniz?

Yazın makyaj malzemesi seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Yaza uygun makyaj malzemeleri

Makyaj malzemeleri, güzelliğinizi güçlendirmek için önemli bir yardımcı unsurdur. Fakat
normalde kullandığınız makyaj malzemelerini yaz sıcağında kullanmak, lüksten çok, bir yük
hâline gelir. Nem ve sıcaklık artışı nedeniyle, herhangi bir makyaj ürünü yerine; daha hafif ve
hava geçiren, suya dayanıklı makyaj malzemeleri çok daha rahat hissettirecektir.

Yaz dönemindeki en hayati ürününüzün, güneş kremi olduğunu aklınızda bulundurmalısınız.
Bunun dışında, makyaj malzemelerinizin cildinizin nefes almasına uygun olduğuna emin
olmalısınız. Örneğin; her zamanki fondöteniniz yaz için fazla yoğun olabilir. Bunun yerine, ten
renginize yakın bir BB krem tercih etmek isteyebilirsiniz. Bu durum, doğal görünümünüzü de
destekleyecektir.

Dudakların, yaz güneşinden korunması gerektiği, fazla bilinen bir bilgi değildir. Ancak
dudaklarınız da sıcaktan ve yoğun güneşten hasar görür. Bu nedenle dudağınız için,
rujunuzun veya dudak parlatıcınızın altına, güneş koruyuculu dudak nemlendiricilerini
sürmeyi ihmal etmemelisiniz.

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Sıcak havalarda terlemek kaçınılmaz; bu gibi zamanlarda, gözünüz için kullandığınız makyaj
malzemeleri kolaylıkla silinir ya da daha kötüsü akar. Gözleriniz için verebileceğiniz en doğru
karar, suya dayanıklı eyeliner ve rimeller tercih etmek olur. Bu durumda rimel ve eyelinerınızı
kolayca çıkarıp yenileyebilirsiniz. Bu yaz, renk renk eyeliner’ları dilediğiniz gibi
kullanabilirsiniz.

Yazın günlük hayatta güneş yanığı izi kaçınılmaz olabiliyor. Bunun önüne geçemiyorsanız,
sonrasında duş alırken peeling veya kese uygulayabilirsiniz. Peeling ve kese, makyaj
malzemesinden çok, bakım amacıyla kullanılır. Ancak, yaz cildinizin bu ürünlere her
zamankinden çok ihtiyacı vardır.

Yazın, güneşe en çok maruz kalan yerinizin saçlarınız olduğunu da unutmayın. Yüksek nem,
yoğun sıcaklık ve sık sık alınan duşlar, saçlarınızın kuruyarak yıpranmasına neden olur. Buna
karşın saçlarınız, güzelliğinizi belirginleştiren unsurlarınızdandır. Onları, saç maskeleri ile daha
göz alıcı ve sağlıklı hale getirebilirsiniz.
Yaz için en çok tercih edilen makyaj malzemelerinden biri, tabii ki ojeler. Özellikle yazın
kullanılan açık ayakkabı ve sandaletlerde, ojeli tırnaklarınız hem dış görünümünüze hem de
enerjinize renk katar.

Sadeliğin moda olduğu bu dönemde; abartıdan uzak, tazeleyici ve koruyucu makyaj
malzemeleriyle güzelliğinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Çok amaçlı ürünlerle hem güneşin
zararlarından korunup hem de hoş bir görünüme sahip olabilirsiniz.

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