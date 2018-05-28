Yazın makyaj malzemesi seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Yaza uygun makyaj malzemeleri

Makyaj malzemeleri, güzelliğinizi güçlendirmek için önemli bir yardımcı unsurdur. Fakat

normalde kullandığınız makyaj malzemelerini yaz sıcağında kullanmak, lüksten çok, bir yük

hâline gelir. Nem ve sıcaklık artışı nedeniyle, herhangi bir makyaj ürünü yerine; daha hafif ve

hava geçiren, suya dayanıklı makyaj malzemeleri çok daha rahat hissettirecektir.

Yaz dönemindeki en hayati ürününüzün, güneş kremi olduğunu aklınızda bulundurmalısınız.

Bunun dışında, makyaj malzemelerinizin cildinizin nefes almasına uygun olduğuna emin

olmalısınız. Örneğin; her zamanki fondöteniniz yaz için fazla yoğun olabilir. Bunun yerine, ten

renginize yakın bir BB krem tercih etmek isteyebilirsiniz. Bu durum, doğal görünümünüzü de

destekleyecektir.

Dudakların, yaz güneşinden korunması gerektiği, fazla bilinen bir bilgi değildir. Ancak

dudaklarınız da sıcaktan ve yoğun güneşten hasar görür. Bu nedenle dudağınız için,

rujunuzun veya dudak parlatıcınızın altına, güneş koruyuculu dudak nemlendiricilerini

sürmeyi ihmal etmemelisiniz.