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Yazın son akımı göğüsleri ananasla kapatmak

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 07.09.2018 15:57 | Son Güncelleme

Migren pozu, tanga modası, vajina peruğu, barbie pozu, bikini üstünü tersten giymek derken bir yazı daha geride bırakıyoruz. 2018 yazının son trendini ise görmemezlikten gelmek olmazdı. “Ananas Göğüsler” modasını ünlülerden, blogerlara kadar herkes uyguluyor.

İşte sosyal medyadakilerin poz verme yarışına girdiği yazın son akımı...

2018 yılında trendlerin hızına yetişemedik!

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Trend, Instagram kullanıcılarının göğüslerinin önünde ananasla üstsüz poz vermesini içeriyor.
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İtalyan model Valentina Fradegrada da egzotik meyve ile poz veriyor. Bali'de tatil yapan model, ananasları kırmızı bikinili altıyla eşleştiriyor.
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Göğüsleri ananasla kapatmak o kadar popüler oldu ki adına açılmış bir instagram hesabı bile bulunuyor.
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fruitbra adındaki instagram hesabında göğüslerini çeşitli meyvelerle kapatan kişileri görebilirsiniz.
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ananas göğüsler moda 2018 yaz plaj modası 2018 modası

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