Yazın son akımı göğüsleri ananasla kapatmak

İşte sosyal medyadakilerin poz verme yarışına girdiği yazın son akımı...
2018 yılında trendlerin hızına yetişemedik!
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Trend, Instagram kullanıcılarının göğüslerinin önünde ananasla üstsüz poz vermesini içeriyor.
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İtalyan model Valentina Fradegrada da egzotik meyve ile poz veriyor. Bali'de tatil yapan model, ananasları kırmızı bikinili altıyla eşleştiriyor.
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Göğüsleri ananasla kapatmak o kadar popüler oldu ki adına açılmış bir instagram hesabı bile bulunuyor.
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fruitbra adındaki instagram hesabında göğüslerini çeşitli meyvelerle kapatan kişileri görebilirsiniz.
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