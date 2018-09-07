Yazın son akımı göğüsleri ananasla kapatmak

İtalyan model Valentina Fradegrada da egzotik meyve ile poz veriyor. Bali'de tatil yapan model, ananasları kırmızı bikinili altıyla eşleştiriyor.

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Göğüsleri ananasla kapatmak o kadar popüler oldu ki adına açılmış bir instagram hesabı bile bulunuyor.