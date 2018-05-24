Yazlık cilt bakımı nasıl olmalı?

Güneş koruyucu kullanın
Cildi yaza hazırlamanın yollarından belki de en önemlisi güneş koruyucu kullanmaktır. Havaların
ısınması ve güneşin kendini göstermesiyle birlikte günlük nemlendiricinizi daha yüksek SPF
içerikli bir nemlendirici ile değiştirmek veya direkt olarak yüzünüze bir güneş koruyucu sürmek
tercihiniz olabilir. Cildinizi yaza hazırlamak için kullandığınız bu yöntemi aslında yaz-kış ayırt
etmeden her gün uygulamanız tavsiye edilir.
Beslenmenize dikkat edin
Cildi nemlendirmek ve yaza hazırlamak için en temel noktalardan biri beslenme düzenidir.
Beslenme düzeninizde lifli besinlere, vitaminlere veya sebzeler gibi taze besinlere yer vermeniz
cildinizi canlandırmanızı sağlayacaktır. Özellikle her sabah içilecek olan ballı bir bardak ılık su
cilde çok iyi gelecektir.
Günde en az 2 litre su tüketin
Yazın ciltlerin daha parlak ve gergin gözükmesinin bir nedeni de sıcak havalar nedeniyle daha
fazla su tüketmektir. Yaz aylarına girmeden kendinize ve cildinize büyük bir iyilik yapmak için
günde en az 2 litre su içmeyi unutmayın.
Cildinizi düzenli olarak temizleyin
Cilt için en iyi yol hiç makyaj yapmamak olsa da günümüzde çoğu kadın her gün düzenli olarak
makyaj yapıyor. Makyaj ürünleri yüzünden nefessiz kalan ciltte bazı cilt problemleri meydana
gelebiliyor. Bu nedenle makyajdan önce cilt muhakkak organik sabun ve soğuk su ile yıkanmalı
ve akşamları da makyaj temizleme ürünleri ile cildin nefes alması sağlanmalıdır. Makyaj
yapılmasa dahi cilt günlük olarak su ve sabun ile arındırılmalıdır. Kuru cilde sahip olan kişilerin
zeytinyağlı sabunlar veya badem sütü kullanması tavsiye edilir. Aynı zamanda temizlik sonrası
gül suyu kullanımı tonik görevi görecektir.
Günde en az 7 saat uyuyun
Günde en az 7 saat uyumak cildi yaza hazırlama yollarının en önemlilerinden biridir. Uykuyu
düzenli bir hale sokmak en önemlisidir. Özellikle yoğun tempo çalışanlar sabah erken saatlerde
uyandıklarından gece uyuma saatlerini çok geçe bırakmamalı ve tercihen saat 23.00’da uyumuş
olmalılardır. Ayrıca erken ve karanlık bir odada uyumak kanser riskini düşürmektedir.
Size uygun olan cilt bakım ürünlerini kullanın
Cildinizi yaza hazırlamanın yollarından birisi de cilt bakım ürünleri kullanmaktır. Cilt bakım
ürünlerinin kilit noktası kişinin kendi yaş grubuna ve cildine uygun olan ürünleri kullanmasıdır.
Örneğin henüz 18’li yaşlarında bir genç kızın kırışma karşıtı kremler kullanması tavsiye edilmez.
Bunun yerine daha soft bazlar kullanması uygundur. Cilt türüne göre de değişiklik gösteren
ürünler; meyve asitli, besleyici, onarıcı olmak üzere sınıflandırılabilir.
Evde yapacağınız tariflerle cildinizi yenileyin
Özellikle nemlendirici maske tarifleri yaza girmeden önce cildinizi yeniler, cildi sıkılaştırarak
kırışıklıkları ve su kaybını önler. Birçok ucuz ve kolayca bulunabilir malzeme ile evde cildinizi
yenilemek sizin elinizde.
Nemlendirici maske tarifi
Malzemeler
1 adet soyulmuş muz
2 yemek kaşığı bal
1 çay bardağının dörtte biri oranında süt
Hazırlanışı
Muz, bal ve sütü bir kasenin içinde karıştırarak yüzünüze uygulayabileceğiniz kıvama geldiğine
emin olun. Sonrasında yüzünüze ve boynunuza masaj yaparak karışımı uygulayın. Yaklaşık 15
dakikanın ardından maskenin kabasını bir kağıt havlu ile sildikten sonra yüzünüzü yalnızca soğuk
su ile yıkayın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum