Yazlık cilt bakımı nasıl olmalı?

Güneş koruyucu kullanın

Cildi yaza hazırlamanın yollarından belki de en önemlisi güneş koruyucu kullanmaktır. Havaların

ısınması ve güneşin kendini göstermesiyle birlikte günlük nemlendiricinizi daha yüksek SPF

içerikli bir nemlendirici ile değiştirmek veya direkt olarak yüzünüze bir güneş koruyucu sürmek

tercihiniz olabilir. Cildinizi yaza hazırlamak için kullandığınız bu yöntemi aslında yaz-kış ayırt

etmeden her gün uygulamanız tavsiye edilir.

Beslenmenize dikkat edin

Cildi nemlendirmek ve yaza hazırlamak için en temel noktalardan biri beslenme düzenidir.

Beslenme düzeninizde lifli besinlere, vitaminlere veya sebzeler gibi taze besinlere yer vermeniz

cildinizi canlandırmanızı sağlayacaktır. Özellikle her sabah içilecek olan ballı bir bardak ılık su

cilde çok iyi gelecektir.

Günde en az 2 litre su tüketin

Yazın ciltlerin daha parlak ve gergin gözükmesinin bir nedeni de sıcak havalar nedeniyle daha

fazla su tüketmektir. Yaz aylarına girmeden kendinize ve cildinize büyük bir iyilik yapmak için

günde en az 2 litre su içmeyi unutmayın.