Yedek astsubaylığa yoğun ilgi geldi, başvuru süresi uzatıldı

Askerlik sisteminde reform niteliğindeki değişikliğin ardından yeni uygulama olumlu sonuçlar vermeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı başta olmak üzere değişen zaman, ihtiyaç ve imkanlar gibi etkenler de dikkate alınarak öngörülebilir olarak kurgulanan yeni sistemle oluşturulan yedek astsubaylık, askerlik çağına gelen gençlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Bunun yanı sıra Mehmetçiğe sağlanan harçlık ve ilave haklar da gençlerin kışlalarda ikinci altı ay için de kalma isteklerinin artmasına katkı sağlıyor.

122 BİN HÜKÜMLÜ TERHİS OLDU



Askeralma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle silah altında bulunan yükümlülerden altı ayını tamamlayanlar terhis oldu.

Milli Savunma Bakanlığı bu kapsamda 122 bin yükümlünün terhis olup emniyetli bir şekilde evlerine gitmelerinin sağlandığını açıklamıştı.

Yeni sisteme göre yükümlülerin tamamı eğitim durumu gözetilmeden 6 ay askerlik yapıyor.

Bedelli askerlik uygulamasının da devamlı hale getirildiği sistemde meslek yüksek okulu mezunları için oluşturulan yedek astsubaylık uygulaması yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 9 bine yakın gencin yedek astsubay olabilmek için başvurduğu yeni sistemle ikinci altı ay için askerde kalmak isteyenlere de 2 bin liranın üzerinde harçlık, TOKİ'de ve TSK'ya personel alımlarında öncelik gibi çeşitli haklar sağlanıyor.