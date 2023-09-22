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    4. Yediler içtiler hesabı görünce şaşıp kaldılar! Ödeme yapmayı reddeden müşteri ve restoran sahibinin kavgası büyüdü... Olaya polisler müdahale etti

    Yediler içtiler hesabı görünce şaşıp kaldılar! Ödeme yapmayı reddeden müşteri ve restoran sahibinin kavgası büyüdü... Olaya polisler müdahale etti

    22.09.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Singapur'daki bir restoranda, müşteriler ve dükkan sahibi arasında yaşanan hesap kavagsı büyüdü. Müşteriler hesabın beklediklerinden daha yüksek geldiğini söyleyerek ödeme yapmayı reddederken restoran sahibi ise güvenlik kamerası görüntüleriyle durumu polise bildirdi. Olayın çözümlemesi için restoran sahibi indirim yapmak zorunda kaldı.

    Singapur'daki bir restoranda bir arkadaş grubu akşam yemeği için yengeç sipariş etti. Diğer yemeklerle birlikte ismi açıklanmayan arkadaş grubu hesabı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Hesabın beklediklerinden yüksek geldiğini ve restoranın kendilerini yengeç konusunda bilgilendirmediğini ifade eden müşteriler restoranı suçladı. Restoran sahibinin duruma müdahale etmesi üzerine olay büyüdü ve polis devreye girmek zorunda kaldı.

    MÜŞTERİLER DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

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    Müşterilerin akşam yemeği hesabı tek başında 560 sterlin (yaklaşık 18 bin 639 TL) yengeç dahil olmak üzere 786 sterlin (yaklaşık 26 bin 174 TL) tuttu. Müşteriler hesaba itiraz ederek yengecin ağırlığına göre ücretlendirileceklerinin ya da yengecin tamamının kendi sofraları için özel olarak pişirilmesi gerekeceğinin söylenmediğini iddia ettiler.

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    Polisin müdahale ettiği olayın sonrasında restoran indirim yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Restoranın sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamada güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı ve garsonun müşterilere yengeci göstererek fiyatını kesin olarak belirttiği ifade edildi.

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    Singapur hesap

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