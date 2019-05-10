Yeğeni ile yengesini öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Ordu'da yeğeni ve yengesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kasten öldürmek" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Rüstem K. katıldı.

Sanık Rüstem K, savunmasında, pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, Rüstem K'ye "kasten öldürmek" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

Heyet ayrıca sanığın, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığına ihlal" ve "mala zarar verme" suçlarından da 2 ile 8 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Soğukpınar Mahallesi'nde 1 Şubat 2018'de, yeğeni Ömer K.'yi bıçaklayarak öldüren, yengesi Bahar K'yi ise ağır yaraladıktan sonra kaçan Rüstem K, jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Rüstem K. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, olayda ağır yaralanan Bahar K. ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

