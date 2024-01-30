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  4. Yeliz Yeşilmen taytını giyip boy gösterdi! "Silikonlu iç çamaşırı mı giydin?" yorumu gelince...

Yeliz Yeşilmen taytını giyip boy gösterdi! "Silikonlu iç çamaşırı mı giydin?" yorumu gelince...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.01.2024 08:54 | Son Güncelleme:
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"Erkek adam erkek gibi olur. Bırakın yüzünüz kırışsın" sözleriyle ünlü erkeklerin estetik yaptırmasına isyan eden Yeliz Yeşilmen sosyal medyayı salladı. Yeliz Yeşilmen taytının reklamını yaparken "Silikonlu iç çamaşırı mı giydin?" yorumları aldı.

Yeliz Yeşilmen taytını giyip boy gösterdi! "Silikonlu iç çamaşırı mı giydin?" yorumu gelince...

Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu olan Yeliz Yeşilmen özel hayatıyla, açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Yeşilmen ünlü erkeklerin estetikli halleriyle gündem olmasına dair "Erkeklere yakışmıyor, Türk erkeğine burun dışında estetik yakıştırmıyorum. Erkek gibi olun ya, erkek adam erkek gibi olur" demişti.

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Yeliz Yeşilmen şimdi de paylaşımıyla gündemde. Taytının reklamını yapmak için bowling salonunda bir ona bir bu yana yürüyerek pozlar veren Yeşilmen'e "Silikonlu iç çamaşırı mı giydin?" yorumları geldi.

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Yeşilmen ise bu yoruma dair "Hayır tabii ki doğuştan" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Yeliz Yeşilmen sosyal medya
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