Yemek borusunda iltihaplanmaya yol açabilir! İşte az bilinen zararları...

Protein deposu fıstık ezmesi sporcuların en sevdiği besinlerin başında geliyor. Kahvaltıda da sıklıkla tüketilen, yağ oranı yüksek olan fıstık esmesinin birçok zararı bulunuyor.

FISTIK EZMESİNİN ZARARLARI

Fıstık ezmesi yüksek yağ içerdiğinden mideye zararı dokunabilir.

Fıstık ezmesi, yemek borusunda iltihaplanmaya yol açabilir.

Kolesterole sahip olan kişilerin dikkatli olması gerekir.

İçerdiği yağ nedeniyle kilo aldıran fıstık ezmesi, sivilce sorununu da beraberinde getirir.

Hamile bireylerin fıstık ezmesi tüketimi konusunda dikkat etmesi gerekir.

Reflü, mide ekşimesi gibi sorunlar meydana gelebilir. Ayrıca fıstık ezmesinin bir kaşığı bile alerjiye sebebiyet verebilir.





