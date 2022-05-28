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Yemek borusunda iltihaplanmaya yol açabilir! İşte az bilinen zararları...

28.05.2022 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fıstık ezmesi spor ya da diyet yapan kişilerin alışveriş listesinin başında geliyor. Birçok alternatifle tüketilen fıstık ezmesinin zararları ise pek çok kişi tarafından bilinmiyor.

Yemek borusunda iltihaplanmaya yol açabilir! İşte az bilinen zararları...

Protein deposu fıstık ezmesi sporcuların en sevdiği besinlerin başında geliyor. Kahvaltıda da sıklıkla tüketilen, yağ oranı yüksek olan fıstık esmesinin birçok zararı bulunuyor.

FISTIK EZMESİNİN ZARARLARI

Fıstık ezmesi yüksek yağ içerdiğinden mideye zararı dokunabilir.

Yemek borusunda iltihaplanmaya yol açıyor! İşte az bilinen zararları...

Fıstık ezmesi, yemek borusunda iltihaplanmaya yol açabilir.

Yemek borusunda iltihaplanmaya yol açıyor! İşte az bilinen zararları...

Kolesterole sahip olan kişilerin dikkatli olması gerekir.

Yemek borusunda iltihaplanmaya yol açıyor! İşte az bilinen zararları...

İçerdiği yağ nedeniyle kilo aldıran fıstık ezmesi, sivilce sorununu da beraberinde getirir.

Yemek borusunda iltihaplanmaya yol açıyor! İşte az bilinen zararları...

Hamile bireylerin fıstık ezmesi tüketimi konusunda dikkat etmesi gerekir.

Yemek borusunda iltihaplanmaya yol açıyor! İşte az bilinen zararları...

Reflü, mide ekşimesi gibi sorunlar meydana gelebilir. Ayrıca fıstık ezmesinin bir kaşığı bile alerjiye sebebiyet verebilir.

Yemek borusunda iltihaplanmaya yol açıyor! İşte az bilinen zararları...

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