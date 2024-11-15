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Yemek ve temizlik yapmak için kocasından maaş alıyor: Haftalık 100 dolar (3 bin 500 TL) Sosyal medyada tartışma yarattı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.11.2024 12:52
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Feminizmin 'tamamen gereksiz' olduğunu iddia eden bir kadın, kocasının kendisine haftada 100 dolar maaş vererek yemek pişirmesini ve aile evini temizlemesini sağladığını açıkladıktan sonra tartışma yarattı. Sosyal medyada 'Aly' olarak bilinen Alyssa Dee isimli kadın kocasının işini bırakarak ev hanımı olması karşılığında kendisine maaş verdiğini söyledi.

Yemek ve temizlik yapmak için kocasından maaş alıyor: Haftalık 100 dolar (3 bin 500 TL) Sosyal medyada tartışma yarattı

28 yaşındaki Alyssa 'Aly' Dee kendisinden 23 yaş büyük Tom ile evliliklerine dair sosyal medyadan yaptığı itiraflarla bir anda yeni bir tartışmanın kilidini açtı. Yaklaşık 3 yıldır evli olduklarını dile getiren Dee, "Truly's My Extraordinary Family" adlı programın bir bölümünde Tom'la nişanlı olduğu dönemde okula gittiğini ve ev dışında çalıştığını açıkladı.

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Nişanlı oldukları dönemde Tom'un daha fazla ilgi istediği için işini bırakarak ev hanımı olmasını talep ettiğini söyleyen Dee, "Anlaşmaya göre, ev hanımı olarak başarısız olursam işe geri dönecektim. Evde yemek pişirme , temizlik ve çamaşır yıkama işlerinin çoğunu kendim yapıyorum ve bu çabalarımın sonucunda eşim haftada 100 dolar veriyor" dedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir keresinde bana aynı şeyi yapan bir adamla çıkmıştım. İşimi bırakıp evde kalmamı istiyordu ve bana haftada 100 dolar veriyordu, bunu söyledikten sonra ilişkiyi bitirdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Geleneksel bir evlilik tarzını kesinlikle destekliyorum" yorumu yaptı.

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