Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en büyük yardımcılarınız bu listede

İş dönüşü hazırlamak istediğiniz yemekler veya çat kapı gelen misafire yapılan ikramlıklar artık gözünüzü korkutmasın. Birbirinden işlevsel mutfak yardımcılarıyla pratik, sağlıklı ve zamandan tasarruf ederek yemek yapabilirsiniz. Üstelik bu ürünlerle yemek yapmak oldukça keyifli! Gelin, detayları birlikte inceleyelim.

1. Altı yapışan yemeklere son: Karaca Gris Bio Granit 7 Parça Tencere Seti, Tava

Mutfakta en çok kullanılan ekipmanların başında tencereler gelir. Karaca Gris Bio Granit 7 parça tencere seti, birçok yemeği kolaylıkla hazırlamanıza yardımcı olur. Bu set, farklı boyuttaki tencereleri içerir ve böylece aynı anda istediğiniz farklı yemekleri yapma imkânı sunar. Ayrıca yanmaz ve yapışmaz yüzeye sahiptir. Dış yüzeyi leke tutmaz ve bulaşık makinesinde rahatlıkla temizlenebilir. Kullanımı kolay ve şık tasarıma sahip olan bu tencere setini çok beğeneceksiniz.

2. Bir makine, birçok keskin lezzet: Russell Hobbs 22280-56 Desire Dilimleyici, Parçalayıcı Ve Rende, 200 W, 3 Bıçaklı

Yiyecekleri rendelemek ve doğramak bazen çok zaman alabilir. Küçük bir dalgınlık bile keskin aletlerle çalışırken tehlike oluşturabilir. Russell Hobbs 22280-56 Desire Dilimleyici, Parçalayıcı Ve Rende ile hem zaman kazanabilir hem daha güvenli yemek yapabilirsiniz. Ürün, 3 farklı renkte ve işaretli bıçak uçlarına sahip. Her bir başlıkla 3 farklı tekniği rahatlıkla kullanılabilirsiniz. Denemeye ne dersiniz?

3. Mutfakta kendini şef gibi hissetmek isteyenlere: Jumbo Eva 5 Parça Bıçak Seti

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Mutfakta lezzetli yemekler, doğru ekipmanların kullanımıyla elde edilir. Şeflerin en büyük yardımcılarından biri de şüphesiz ki bıçaklarıdır. Sizler de kendi mutfağınızın şefi olmak istiyorsanız doğru bıçak seçimi yapmanız oldukça önemli. Jumbo Eva 5 Parça Bıçak Seti; içerisinde şef, dilimleme, ekmek, doğrama ve soyma bıçağı gibi farklı türlerdeki bıçakları barındırarak doğrama aşamasında ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

4. Parçalanarak açığa çıkan lezzetler: Fissler Finecut Sebze Doğrayıcı

Fissler Finecut Sebze Doğrayıcı, elektriğe ihtiyaç duymadan birçok sebze ve yiyeceği kolayca doğramanıza yardımcı olur. İçerisinde bulunan halat düzeni sayesinde manuel olarak çalışır. Artık soğanları doğrarken gözlerinizi yaşartmaya ve yemek yapmayı zorlu bir mücadeleye dönüştürmeye hiç gerek yok! Bu pratik ürün sayesinde soğan, sarımsak, kuru bitkiler ve daha birçok yiyecek saniyeler içerisinde kolayca parçalanır.

5. Pürüzsüz püreler için: OXO - Good Grips Paslanmaz Çelik Patates Ezici

Patates, en çok tüketilen ve sevilen besinlerden biri. Haşlanmış patatesler de püre veya börek harcı olarak sıklıkla kullanılıyor. OXO - Good Grips Paslanmaz Çelik Patates Ezici aleti patatesleri zorlu yöntemlerle değil, kolay ve pürüzsüz bir şekilde ezmenize yardımcı olur. Geniş yatay sapı sayesinde kullanımı oldukça basittir ve patatesleri saniyeler içerisinde pürüzsüz hâle getirir. Bu alet sadece patates değil, aynı zamanda haşlanmış ve ezilmesi gereken diğer yiyecekler için de ideal bir seçenek.

6. Yeşilliklerinizle sofranızı taze tutun: Joseph Joseph 'Multi-Prep' 4 parçalı salata hazırlama seti, çok renkli, salata kurutucu

Yeşillikler, hijyenine önem verilmesi ve tazeliğinin korunması gereken besinler arasında. Yeşillikleri, istediğiniz an tüketmek için hazırlayabilir veya sonrasında tüketmek için yıkayıp saklayabilirsiniz. Joseph Joseph 'Multi-Prep' 4 parçalı salata hazırlama seti, çok renkli, salata kurutucu; sebzelerinizi ve meyvelerinizi yıkadıktan sonra hızlıca kurutmanıza yardımcı olur. Kaymaz alt yüzeyi sayesinde besinlerinizi tek bir çevirme hareketiyle kolayca kurutabilirsiniz. Bu set, zaman tasarrufu sağlamanızın yanı sıra salata hazırlamanızı da daha pratik hâle getirir.

7. Pratikliği ve hijyeni birleştirin: Evonox Metal Saplı Bambu Kesme Tahtası

Evonox Metal Saplı Bambu Kesme Tahtası, çeşitli birçok malzemeyi rahatlıkla doğramak için tercih edilebilir. Geniş kesim alanı, mutfak işlerini hızlı ve pratik bir şekilde tamamlamaya yardımcı olur. Aynı zamanda antibakteriyel olan doğrama tahtası, hijyeni açısından da gönül rahatlığı ile tercih edilebilir. Bu doğrama tahtası, içerdiği bambu malzemesi sayesinde uzun ömürlü ve çevre dostu olduğundan doğal kaynaklara duyarlı olanlar için ideal bir tercih olabilir. Şık tasarımı ise çeşitli sofra sunumlarında da kullanmanızı sağlar.

8. Anında sıcaklık anında konfor: Fakir Goldie Kettle

Mutfakta birçok işlem için sıcak suya ihtiyaç duyulur. Ancak suyun ısınmasını beklemek bazen dakikaları alabilir. Fakir Goldie Kettle, bu sorunu çözerek hem zaman tasarrufu sağlar hem de su ihtiyacını hızlıca karşılar. Sahip olduğu 1700 litrelik geniş kapasitesi sayesinde pratik bir kullanım sağlar. Ayrıca şık tasarımı ve kolay kullanımı ile tercih edilebilir bir ürün olarak öne çıkar.

9. Son damlasına kadar süzülsün isteyenlere: Zwilling Tel Süzgeç

Süzgeçler gıdaları yıkarken veya süzerken sıkça tercih edilir. Zwilling Tel Süzgeç, Paslanmaz Çelik, Gümüş, 16 cm paslanmaz çelik malzemesi ile bu işlem için rahatlıkla kullanılabilir. Bulaşık makinasında yıkanabilme özelliği, kullanım kolaylığı sağlar. Siz de pratik ve sağlıklı bir seçenek olan bu ürünle mutfakta işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

10. Tüm sevilen tatlar bir yudumda: Philips HR2291/41 Cam Sürahili Blender

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Sevdiğiniz tüm tatları saniyeler içerisinde bir araya getirmeye ne dersiniz? Philips HR2291/41 Cam Sürahili Blender, yalnızca 45 saniye içerisinde buzları ince parçacıklara dönüştürebilir. 1.25 litrelik geniş kapasitesi pek çok meyve ve sebzeyi aynı anda hazırlamanızı sağlar. Dilediğiniz meyvelerle smoothie veya detox içeceklerini kolaylıkla ve saniyeler içerisinde hazırlamanıza imkân sunar.

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