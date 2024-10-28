Yemeklerinizde fark yaratma zamanı! Fabcio Nero şarjlı baharat öğütücü indirimini yakalayın

Mutfakta lezzetli yemekler hazırlamak çoğu kişi için büyük bir keyif kaynağı. Taze ve aromatik baharatlarla hazırlanan yemeklerin damakta bıraktığı o muhteşem tat da öyle... Bugün, hayatınızda minicik bir değişiklik yaparak mutfakta geçirdiğiniz zamanı ve hazırladığınız yemeklerden aldığınız tadı daha keyifli hale getirebilirsiniz. Nasıl mı? Fabcio Nero Şarjlı Tuz ve Baharat Öğütücü sayesinde tabii ki. Bu yeni nesil şarjlı baharat öğütücü sayesinde tuzunuzu, baharatlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde öğütebilir, yemeklerinizi birkaç saniyede lezzet patlamasına dönüştürebilirsiniz. Bugüne özel indirime giren ürün ile mutfakta ustalığınızı konuşturmaya ve lezzet dolu bir dünyaya adım atmaya ne dersiniz? Detayları merak ediyorsanız, hepsi aşağıda...

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Baharatlarınızı kendiniz öğütün, her an tazecik baharatınız hazır olsun: Fabcio Nero Şarjlı Tuz ve Baharat Öğütücü

Öne çıkan özellikleri

Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.

Ayarlanabilir baharat kalınlığı özelliği sayesinde istediğiniz boyutta baharat öğütebilirsiniz.

Tek el ile otomatik çalışma özelliği ve beyaz LED ışığı kullanım kolaylığı sunar.

Ürünün ağırlığı 600 gram olup hafif ve ergonomik tasarımıyla dikkat çeker.

Çift şarj tabanı aynı anda iki baharat değirmeninin hızlı şarj edilmesini destekler.

Tam şarjda 30 gramın üzerinde baharat çekebilirsiniz.

Benzersiz mat siyah kaplama yüzeyi sayesinde dokunma hissi daha pürüzsüzdür.

Paketin içinden iki adet elektrikli tuz ve karabiber değirmeni, birer adet çift şarj istasyonu, fırça, C tipi USB kablo ve kullanım kılavuzu çıkar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün gerçekten kaliteli. Fiyatı biraz yüksek ancak bu kalitede stand şarjlı ürün almaya değer."

"Vallahi keşke daha önce alsaymışım. Büyük kolaylık mutfakta."

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Bu içerik 28 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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