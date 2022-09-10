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Yemeklerinize, salatalarınıza lezzet katacak hem sağlıklı hem uzun ömürlü en iyi zeytinyağları

09.09.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinyağı, Türk mutfağında hem sağlıklı hem lezzetli oluşu ile yemeklerde sıkça tercih edilir. Özellikle Ege yöresi yemeklerinde kullanılan zeytinyağı, piyasada pek çok marka tarafından üretilir. Yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak en iyi zeytinyağı markası yorumlarını inceleyerek birbirinden lezzetli zeytinyağı ürünlerini derledik. İşte, sofralarınızın vazgeçilmezi olacak en iyi zeytinyağı markaları...

Yemeklerinize, salatalarınıza lezzet katacak hem sağlıklı hem uzun ömürlü en iyi zeytinyağları

İçindekiler

  • 1. Lezzetli yemekleriniz için: Sokol Delice Natürel Sızma Zeytinyağı
  • 2. Birbirinden sağlıklı salatalara kullanabileceğiniz: Zeytinbeyli Naturel Sızma Soğuk Sıkım Taş Baskı Zeytinyağı
  • 3. Zeytinyağlı yemeklerde ideal tercih: Kırlangıç Riviera Zeytinyağı
  • 4. Yemeklerinize eşsiz bir lezzet katan: Bintepe Soğuk Sıkım Zeytinyağı
  • 5. Sağlıklı tariflerde kullanabileceğiniz: Havaza Naturel Sızma Zeytinyağı
  • 6. Salatalardan soslara kadar tüm lezzetli tarifler için: Hasya Hatay Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı
  • 7. Yemeklerinizi lezzet şölenine dönüştüren: Komili Natürel Sızma Zeytinyağı
  • 8. Mutfakların vazgeçilmezi: Kristal Natürel Sızma Zeytinyağı
  • 9. Hem sağlıklı hem lezzetli: Hacı Kuşçu Zeytinyağı Naturel Sızma Zeytinyağı
  • 10. Sofralarınızın ve yemeklerinizin olmazsa olmazı: Vakıf Birlik Naturel Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı

Zeytinyağı kullanarak yemeklerinizi hem sağlıklı hem de daha lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz. "En iyi zeytinyağı nerenin?" sorusunun cevabı, zeytinyağı denildiğinde ilk akla gelen yer Ayvalık olabilir. Peki, en iyi zeytinyağı nasıl anlaşılır? Kokladığınız zaman hafif meyvemsi bir koku aldığınız zeytinyağını güvenle kullanabilirsiniz. Sizler için "En iyi zeytinyağı hangisidir?" sorusunu araştırdık. İşte, bahçeden sofralarınıza kadar gelen hem sağlıklı hem lezzetli en iyi zeytinyağı markaları 2021 ve 2022 yılı üretim tarihli ürünler...

1. Lezzetli yemekleriniz için: Sokol Delice Natürel Sızma Zeytinyağı

Yemeklerinize, salatalarınıza lezzet katacak hem sağlıklı hem uzun ömürlü en iyi zeytinyağları

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Bütün yemekler ve sos yapımında güvenle kullanabileceğiniz Sokol Delice Natürel Sızma Zeytinyağı; Ayvalık'ta yetişip binbir emekle toplanan zeytinlerden üretilerek sizlerin beğenisine sunuluyor. Ürün, tamamen doğal ve ilaçsız yetişen zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinler ile üretiliyor. Zeytinyağının lezzetini üretildiği sırada kullanılan suyun sıcaklık derecesi, ürünün kalitesini oldukça etkiliyor. Bu yüzden zeytinyağının lezzet ve besin değerini mümkün olduğunca korumak için marka, ürünü 25°C soğuk sıkım ile elde ediyor. Yemeklerinizde lezzet farkını hissetmek için ürünü satın almanızı öneriyoruz.

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2. Birbirinden sağlıklı salatalara kullanabileceğiniz: Zeytinbeyli Naturel Sızma Soğuk Sıkım Taş Baskı Zeytinyağı

Yemeklerinize, salatalarınıza lezzet katacak hem sağlıklı hem uzun ömürlü en iyi zeytinyağları

Hem sağlıklı hem lezzetli Zeytinbeyli Naturel Sızma Soğuk Sıkım Taş Baskı Zeytinyağı'nı kullanmaya başlayınca yemeklerinizde başka bir yağ kullanmak istemeyeceksiniz. Erken hasat zeytinlerin bahçelerden sofralarınıza uzanan serüveniyle üretilen ürün, % 0.3 - %0.6 arasında asit oranına sahip. Taş baskı yöntemi kullanılarak soğuk sıkım olarak üretilen zeytinyağı; tüm salatalar, yemekler, soslar ve hatta sabah kahvaltılarında tüketilebilir. 568 polifenol oranı sayesinde lezzetinin yanı sıra sağlığınız için de şifa kaynağı olarak kullanılabilir. Yumuşak tadı ve mis kokulu ürün ile siz de hem midenizi hem de sağlığınızı ödüllendirebilirsiniz.

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3. Zeytinyağlı yemeklerde ideal tercih: Kırlangıç Riviera Zeytinyağı

Yemeklerinize, salatalarınıza lezzet katacak hem sağlıklı hem uzun ömürlü en iyi zeytinyağları

Zeytin tarlalarından sofranıza kadar uzanan uzun bir yolculukla sofralarınızı şenlendirecek Kırlangıç Riviera Zeytinyağı ile birbirinden lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Hafif aroması sayesinde ürün, yaptığınız yemeklerin tadını bastırmaz. Aksine yemeklerin daha lezzetli olmasını sağlar. Her türlü yemekte, hamur işi, ızgara gibi tariflerde güvenle kullanılabilir. Lezzetli olmasının yanı sıra aynı zamanda tam bir şifa deposu olan ürün, kalitesiyle öne çıkar. Hem besleyici hem oldukça sağlıklı olan zeytinyağını sıcak ya da soğuk tüm tariflerde kullanabilirsiniz. Kullanmaya başlayınca müptelası olacağınız bu lezzete bir şans verebilirsiniz.

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4. Yemeklerinize eşsiz bir lezzet katan: Bintepe Soğuk Sıkım Zeytinyağı

Yemeklerinize, salatalarınıza lezzet katacak hem sağlıklı hem uzun ömürlü en iyi zeytinyağları

Ege topraklarında yetişen zeytinlerin aynı gün toplanıp zeytinyağı formuna getirilmesi ile sizlere sunulan Bintepe Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı sayesinde yemekleriniz hem sağlıklı hem lezzetli olur. Mis kokusu ve yumuşak tadı sayesinde ürün, salataların daha lezzetli ve besleyici olmasını sağlar. Son derece doğal ve organik şartlarda yetişen zeytinlerden elde edilen şifa kaynağı zeytinyağını sağlıkla ve güvenle tüketebilir ve tüm tariflerinizde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tadın ve besin değerinin kaybedilmemesi için soğuk sıkım uygulanarak hazırlanan ürüne göz atmaya ne dersiniz?

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5. Sağlıklı tariflerde kullanabileceğiniz: Havaza Naturel Sızma Zeytinyağı

Yemeklerinize, salatalarınıza lezzet katacak hem sağlıklı hem uzun ömürlü en iyi zeytinyağları

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Mis kokusu ve alışılmışın dışına çıkan üstün lezzet kalitesi ile Havaza Naturel Sızma Zeytinyağı'nın müptelası olabilirsiniz. Tamamen organik şekilde üretilen zeytinlerden elde edilen sızma zeytinyağı, toplanan zeytinlerin bekletilmeden aynı gün sıkımı ile sizlerin beğenisine sunuluyor. Yumuşak tadı ve buram buram alacağınız zeytin kokusu ile hem lezzet şöleni hem şifa deposu olan ürün, sabahları çiğ tüketmek için son derece uygun. Mutfağınızın vazgeçilmesi olacak Havaza markalı zeytinyağını tüm yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Kuru ve güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza ederek ürünü güvenle kullanabilirsiniz.

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6. Salatalardan soslara kadar tüm lezzetli tarifler için: Hasya Hatay Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı

Yemeklerinize, salatalarınıza lezzet katacak hem sağlıklı hem uzun ömürlü en iyi zeytinyağları

Hatay'ın zeytin bahçelerinde özenle yetiştirilen zeytinlerden elde edilen Hasya Hatay Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı ile sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz. Besin değeri oldukça yüksek olan zeytinyağı ile yaptığınız yemekler eskisinden daha lezzetli olur. Sofralarınızın baş tacı olacak Hasya markalı ürün, soğuk sıkım yöntemi kullanarak bahçeden sofralarınıza getirilir. Zeytinyağı üretimi yapılırken hiçbir kimyasal işlem kullanılmadığı için tamamen organik şekilde kullanıma sunulur. Asit oranı %0.3 olarak sınırlı olan zeytinyağını serin ve güneş görmeyen bir yerde saklayarak güvenle kullanabilirsiniz.

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7. Yemeklerinizi lezzet şölenine dönüştüren: Komili Natürel Sızma Zeytinyağı

Yemeklerinize, salatalarınıza lezzet katacak hem sağlıklı hem uzun ömürlü en iyi zeytinyağları

Komili Natürel Sızma Zeytinyağı ile yaptığınız yemekler çok daha lezzetli ve sağlıklı olur. Ürünün meyvemsi kokusu ve üstün lezzeti, salatalardan hamur işlerine ve hatta ızgara yemeklerine kadar hazırladığınız bütün yemeklerin çok daha lezzetli olmasını sağlar. Bahçeden toplanan zeytinler, aynı gün sıkım yapılarak sofralarınızı süsleyen zeytinyağına dönüşür. Bir kere deneyenin vazgeçemediği bir lezzet olan Komili markalı zeytinyağı, mutfağınızın olmazsa olmazı hâline gelir. Serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edeceğiniz ürünü, hem sağlıklı hem lezzetli yemekler için deneyebilirsiniz.

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8. Mutfakların vazgeçilmezi: Kristal Natürel Sızma Zeytinyağı

Yemeklerinize, salatalarınıza lezzet katacak hem sağlıklı hem uzun ömürlü en iyi zeytinyağları

Yemeklerinizi lezzetlendirmek ve sağlıklı beslenmek için Kristal Natürel Sızma Zeytinyağı'na şans verebilirsiniz. Ürünün içerisinde bulunan yağ asidi, %0.8'in altında olacak biçimde titizlikle ayarlanır. Besin değeri oldukça yüksek olan ve soğuk sıkım yöntemi kullanarak üretilen yağ, besin değerini kaybetmeden sizlere sunulur. Ürün, doğallığını koruyan geri dönüştürülmesi mümkün tenekeler içerisine el değmeden doldurulur. Serin ve kuru bir yerde saklamanız ve çiğ olarak tüketimi tavsiye edilen zeytinyağını soğuk mezeler, ızgara yemekleri ya da salataları lezzetlendirmek için kullanabilirsiniz. Ürünün lezzetine alışınca başka yağ kullanmak istemeyeceğinize eminiz.

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9. Hem sağlıklı hem lezzetli: Hacı Kuşçu Zeytinyağı Naturel Sızma Zeytinyağı

Yemeklerinize, salatalarınıza lezzet katacak hem sağlıklı hem uzun ömürlü en iyi zeytinyağları

Hacı Kuşçu Zeytinyağı Natural Sızma Zeytinyağı ile yemekleriniz hem sağlıklı hem daha lezzetli olur. Zeytin bahçelerinde özenle yetiştirilen zeytinler, hasat zamanı toplanarak aynı gün işleme alınıyor ve ortaya lezzetli ve meyvemsi kokusuyla şahane bir zeytinyağı çıkıyor. Son derece hijyenik koşullarda üretilen ürün, antioksidan ve polifenol oranı açısından yüksek değerlere sahip olduğu için sağlık açısından son derece faydalı bir seçim olur. Her türlü sulu yemek, hamur işi, salata, soğuk meze gibi bütün tariflerinizde gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz ürünü sepetinize eklemeyi unutmayın!

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10. Sofralarınızın ve yemeklerinizin olmazsa olmazı: Vakıf Birlik Naturel Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı

Yemeklerinize, salatalarınıza lezzet katacak hem sağlıklı hem uzun ömürlü en iyi zeytinyağları

Ege bahçelerinde binbir emek ile yetiştirilen zeytinlerden elde edilen Vakıf Birlik Naturel Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı ile yaptığınız yemeklerin lezzetine lezzet katın. Üstelik sağlığa çok faydalı olan zeytinyağı, içerisinde bulunan % 0,5 asit oranı sayesinde besin değeri oldukça yüksek seviyede sizlerin kullanımına sunuluyor. Son derece steril koşullarda üretilerek tenekelere aktarılan ürün ile birbirinden lezzetli yemekler, salatalar, ızgara yemekleri ve soğuk mezeler yapabilirsiniz. Serin ve güneş görmeyen bir yerde saklamanız tavsiye edilen zeytinyağının müptelası olacağınıza şüphemiz hiç yok.

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