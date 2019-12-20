Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 20 Aralık Cuma sonuçları ve kazanan isim

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 16-20 Aralık haftasında Caner Akol, Esma Yavuzyiğit, Leyla Duman, Emine Sürsavur ve Betül Aslantaş yarıştı. Yemekteyiz'de 5 günlük yorucu maraton geride kaldı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Seda Sayan ile Yemekteyiz bu haftanın birincisi belli oldu. Yemekteyiz haftanın finalinde Betül Aslantaş yarışmacıları ağırladı. Betül Aslantaş konuklarının karşısına mercimekli mantı, kinoalı rok salatası, bonfile sarma, safranlı yasemin pilavı ve tiramisudan oluşan menüyle çıktı.

Haftanın finalinde Betül hanımın evine konuk olan yarışmacılar, haftanın son puanlamasını yaptı. Yemekteyiz günün puanlamasında Betül Aslantaş ise rakiplerinden 14 puan aldı.

Seda Sayan'ın da oyunun etkili olduğu yarışmada bu hafta 26'şar puan toplayan Leyla Duman ve Emine Sürsavur birinciliği paylaştı. Yarışmacılar 5'er TL'lik para ödülünün sahibi oldu.



