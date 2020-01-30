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Yemen Cumhurbaşkanı, koalisyon komutanlarıyla sahadaki gelişmeleri görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 23:46 | Son Güncelleme

Toplantının, hükümet ile koalisyon güçleri arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından yapıldığı belirtiliyor

RİYAD (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin komutanlarıyla Yemen'deki çatışmaları görüştü.

Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ortak Kuvvetler Komutanlığı merkezinde Hadi'nin başkanlığında gerçekleşen üst düzey askeri toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer, koalisyon güçlerinin komutanı Fehd bin Turki bin Abdulaziz ve diğer koalisyon komutanları katıldı.

Nehm, Cevf, Sarvah ve başkent Sana'nın doğusunda son hafta şiddetlenen çatışmaların seyrinin konuşulduğu toplantıda, Hadi, koalisyon güçlerinin desteğiyle Yemen ordusunun Husilere karşı elde ettiği başarılardan övgüyle söz etti.

Cumhurbaşkanı Hadi'nin koalisyon güçlerinin operasyonlarda gösterdiği başarıları da takdir ettiğini bildirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberinde de toplantıda Yemen Savunma Bakanı Muhammed Ali el-Makdişi ve Marib Valisi Sultan el-Arade gibi sahadaki yetkili ve komutanlarla telefon bağlantısı kurulduğu aktarıldı.

Söz konusu toplantının, hükümet güçleriyle koalisyon güçleri arasında geçen hafta sahada yaşanan anlaşmazlık ve gerginliğin ardından yapıldığı belirtiliyor.

Yemen hükümet güçlerinin Şebve'de Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı tavır almasının bu iki devleti kızdırdığı, bunun üzerine söz konusu ülkelerin füze sistemini durdurarak Husilere Marib yolunu açtığı ifade ediliyor.

Hükümet kaynakları da Husilerin, Marib'teki askeri kampı hedef alarak saldırıları artırdığını, 110'dan fazla askerin ölümüne neden olduğunu kaydediyor.

Kaynaklar ayrıca, yaşananların ardından hükümetin, Husilerin saldırılarını Marib'e yoğunlaştırma ihtimalinin tehlikelerini değerlendirdiğini aktarıyor.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki petrol şirketi Aramco tesislerinin yanı sıra iki havalimanı ve bir askeri üsse hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

Başkentin doğusundaki Nehm semtine bağlı tüm bölgelerde kontrolü sağladıklarını söyleyen Seri, kendilerine yönelik saldırılara karşılık çok sayıda füze ve silahlı insansız hava aracı ile Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentinde bulunan Aramco tesislerini, Ebha ve Cizan'daki havaalanlarını, Hamis Muşayt'taki bir üssü ve ülkedeki bazı "hassas" noktaları hedef aldıklarını, Cevf ve Marib kentlerinde 2 bin 500 kilometreden fazla alanı ele geçirdiklerini iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yemen

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