HABER

Yemen'de korkunç bilanço! 20 günde 350'den fazla ölü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 02:09 | Son Güncelleme

Yemen'de, Arap Koalisyonu güçlerine yönelik saldırılarını sürdüren Husiler, ülkenin batısındaki El-Maha kentine 6 Kasım'dan bu yana düzenledikleri saldırılarda 350'den fazla askerin öldüğü veya yaralandığını duyurdu.

Yemen'de korkunç bilanço! 20 günde 350'den fazla ölü!

Husilerin sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısında, harekete bağlı güçlerin, Arap Koalisyonu'nun ülkenin batısındaki saldırılarına karşılık olarak hükümet güçleri ile söz konusu koalisyonun askeri kamplarını hedef aldığını söyledi.

350'DEN FAZLA ASKER ÖLDÜ

6 Kasım'dan bu yana El-Maha kentine düzenlenen saldırılarda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sudan askerlerinin yanı sıra Yemen güçlerinden 350'den fazlasının öldüğünü veya yaralandığını belirten Seri, ölü ve yaralı sayısına ilişkin net rakam vermedi.

Seri saldırılarda 9 balistik füze ve 20'den fazla insansız hava aracı (İHA) kullanıldığını, 5 silah deposu ve bazı askeri araçlar ile patriot füze bataryalarının kullanılmaz hale getirildiğini ifade eden Husi sözcüsü, ülkenin batı sahili ve Hudeyde kentine yönelik saldırılara karşı sessiz kalmayacaklarını kaydetti.

Yemen ordusuna ait "September Net" internet sitesinin daha önce verdiği haberde, Arap Koalisyonu'na bağlı hava savunma sistemlerinin, Husilerin Maha kentine attığı balistik füzeler ile İHA'ları etkisiz hale getirdiği duyurulmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor. (AA)

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Tekirdağ'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıTekirdağ'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
CHP ‘Saray’daki partili’ krizi sonrası süreci soğutacak, İnce’nin disipline sevki düşünülmüyorCHP ‘Saray’daki partili’ krizi sonrası süreci soğutacak, İnce’nin disipline sevki düşünülmüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husiler Yemen

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Ebru Gündeş'in kızı Alara annesine benzerliğiyle dikkat çekti!

Ebru Gündeş'in kızı Alara annesine benzerliğiyle dikkat çekti!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

İran'dan ABD, İsrail, İngiltere ve Arabistan'a tehdit!

İran'dan ABD, İsrail, İngiltere ve Arabistan'a tehdit!

İçişleri Bakanlığı: Son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi...

İçişleri Bakanlığı: Son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da korkunç kaza! TIR'la kafa kafaya çarpıştı!

Tekirdağ'da korkunç kaza! TIR'la kafa kafaya çarpıştı!

Tekirdağ'da kontrolden çıkan araç tarlaya uçup takla attı!

Kontrolden çıkan araç tarlaya uçup takla attı!

Jet Fadıl Caprice Gold’a geldi mağdurlar inşaata akın etti

Duyan oraya akın etti! Jet Fadıl Caprice Gold'u karıştırdı!

Trump için azil soruşturmasında kritik tarih belli oldu! Rapor hazırlandı!

Trump için kritik tarih belli oldu!

ABD'de 50 kişi ülke toprağının yüzde 1,4'ünü elinde bulunduruyor

ABD'nin toprak ağaları belli oldu! Dikkat çeken liste!

Kırıkkale'de kadın öğretmen evinde ölü bulundu

Öğretmenler gününden sonra sırra kadem basmıştı! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.