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  4. Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında esir takası

Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında esir takası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 21:04 | Son Güncelleme

Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında esir takası

ŞEBVE (AA) - Yemen hükümeti ile Güney Geçici Konseyi arasında, Riyad Anlaşması uyarınca Şebve ilindeki esirlerin değişimine başlandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçlerinden 29 esiri, Şebve'deki uluslararası koalisyon komutanlığına teslim etti.

Kaynaklar ayrıca, Güney Geçiş Konseyi'nin dün akşam hükümet güçlerinden 20 esiri Aden'deki uluslararası koalisyon komutanlığına teslim ettiğini aktardı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin danışmanı Ahmed Ubeyd bin Dağr, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, tarafların Riyad Anlaşması uyarınca 35 esiri serbest bırakacağını belirtmişti.

- Ne olmuştu?

Suudi Arabistan'ın girişimi sonucunda, Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım 2019'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Riyad Anlaşması'nın 3’üncü bendinde, anlaşmaya yönelik son uygulama adımlarının 5 Ocak 2020 itibarıyla atılması ve bu şekilde tamamlanması gerektiği ifade ediliyordu. Ancak anlaşma karşılıklı suçlamaların gölgesinde kalmış ve öngörülen süre içinde tamamlanamamıştı.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, anlaşmayı kurtarma adımı olarak "Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını izlemek" için geçen hafta eski Yemen Başbakanı Ahmed Ubeyd bin Dağr başkanlığında özel bir heyet görevlendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Geçiş Konseyi Yemen

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