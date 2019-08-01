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Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 01.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Yemen'in Aden kentinde bulunan El-Cela Karargahı'na askeri geçit töreni sırasında düzenlenen çifte saldırıda ilk belirlemelere göre 51 kişi öldü.

Yemen’in Aden şehrinde bir askeri yören sırasında düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 51 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Reuters'ın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberinde ilk belirmelere göre ölü sayısının 51 olduğu açıklandı.

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Füzeyle düzenlenen çifte saldırının İran destekli Husiler tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.

Hayatını kaybedenler arasında üst düzey bir askeri yetkilinin de bulunduğunu belirtiliyor.

Husilere ait televizyon kanalı Al Masirah’da yayınlanan açıklamada saldırının orta menzilli bir füze ve silahlı insansız hava aracıyla düzenlendiği duyuruldu.

Görgü tanıkları patlamanın askeri geçit töreninin düzenlendiği alanın hemen arka tarafında Aden’in Buraiqa bölgesindeli Al Jalaa askeri kampı yakınlarında olduğunu anlattı.

Yemen’de Suudi destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar beşinci yılına girerken ülke nüfusunun yarısı yaklaşık 14 milyon insan açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

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Anahtar Kelimeler:
Yemen askeri tören saldırı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
MÜSLÜMAN MUSLÜMANA BUNU NASIL YAPAR YAHU !!!!
Bu müslümanlar umarım bir gün akıllanırlar.
yapandan çok size destek verenin allah belasını versin
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