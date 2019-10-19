Yemen'de "Güney Ulusal Kurtuluş Konseyi" kuruldu

EL-MEHRA (AA) - Yemen'in El-Mehra ilinde, ülkede devam eden savaşın durdurulması ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen topraklarındaki varlığına karşı çıkılması amacıyla "Güney Ulusal Kurtuluş Konseyi" kuruldu.

Şeyh Ali Salim el-Harizi, siyasi partiler, kabileler ve sosyal oluşumların temsilcileriyle El-Mehra ilinin merkezi El-Gayda kentinde düzenlediği basın toplantısında, savaşın durdurulması ve koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığına karşı çıkılması için "Güney Ulusal Kurtuluş Konseyi" kurduklarını belirtti.

Konsey'in Yüksek Denetim Mercisi görevine getirilen Harizi'nin basın toplantısında okuduğu ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Konsey, savaşın durdurulmasını, ablukanın kaldırılmasını, tüm siyasi ve sosyal aktörler arasında diyalog ve ortaklık çağrısı yapmak suretiyle ülkenin bölünme ve parçalanmadan kurtarılmasını talep ediyor. Konsey, tüm taraflara eşit mesafededir ancak yabancı güçlerin Yemen'deki varlığını, iç işlerine müdahalesini ya da ülke topraklarının herhangi bir parçasını bölmesini reddediyor. Otoritenin sahibi ve kaynağı halktır, meşru ve demokratik yollardan olmadıkça, hiçbir taraf siyasi ve egemenlik projesi dayatamaz."