HABER

Yemen'de "Güney Ulusal Kurtuluş Konseyi" kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 19:32 | Son Güncelleme

Yemen'de "Güney Ulusal Kurtuluş Konseyi" kuruldu

EL-MEHRA (AA) - Yemen'in El-Mehra ilinde, ülkede devam eden savaşın durdurulması ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen topraklarındaki varlığına karşı çıkılması amacıyla "Güney Ulusal Kurtuluş Konseyi" kuruldu.

Şeyh Ali Salim el-Harizi, siyasi partiler, kabileler ve sosyal oluşumların temsilcileriyle El-Mehra ilinin merkezi El-Gayda kentinde düzenlediği basın toplantısında, savaşın durdurulması ve koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığına karşı çıkılması için "Güney Ulusal Kurtuluş Konseyi" kurduklarını belirtti.

Konsey'in Yüksek Denetim Mercisi görevine getirilen Harizi'nin basın toplantısında okuduğu ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Konsey, savaşın durdurulmasını, ablukanın kaldırılmasını, tüm siyasi ve sosyal aktörler arasında diyalog ve ortaklık çağrısı yapmak suretiyle ülkenin bölünme ve parçalanmadan kurtarılmasını talep ediyor. Konsey, tüm taraflara eşit mesafededir ancak yabancı güçlerin Yemen'deki varlığını, iç işlerine müdahalesini ya da ülke topraklarının herhangi bir parçasını bölmesini reddediyor. Otoritenin sahibi ve kaynağı halktır, meşru ve demokratik yollardan olmadıkça, hiçbir taraf siyasi ve egemenlik projesi dayatamaz."

Genel Halk Kongresi Partisi'nin El-Mehra İl Başkanı Amir Saad, basın toplantısında yaptığı konuşmada, eski El-Mehra Emniyet Müdürü ve Yemen Şura Konseyi Üyesi Tümgeneral Ahmed Muhammed Kahtan'ın konsey başkanı, Şeyh Ali Salim el-Harizi'nin de yüksek denetim mercisi olarak seçildiğini belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

PARTNERYeni filmi için tanınmayacak hale geldiYeni filmi için tanınmayacak hale geldi
Derviş Eroğlu: Kıbrıs’ta tek kalıcı çözüm ayrı bir devlet kurulmasıDerviş Eroğlu: Kıbrıs’ta tek kalıcı çözüm ayrı bir devlet kurulması
Samsun'da hırsızlık şüphelisi 4 kadından 2'si tutuklandıSamsun'da hırsızlık şüphelisi 4 kadından 2'si tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
El-Gayda kenti El-Mehra ili Güney Ulusal Kurtuluş Konseyi siyasi oluşumlar Yemen

En Çok Okunan Haberler

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci değişimiyle şaşırttı

Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci değişimiyle şaşırttı

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 yaşındaki çocuğu darp etti! Nedeni şaşkına çevirdi

9 yaşındaki çocuğu darp etti! Nedeni şaşkına çevirdi

Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap

Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap

Hulusi Akar: Teröristler çekilmezse harekat devam eder

'Teröristler çekilmezse harekat devam eder'

9 yaşındaki küçük çocuk dehşeti yaşadı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı

MSB görüntüsüyle paylaştı! Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.