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Yemen’deki çatışmalarda 50 Husi milisi öldürüldü

27.02.2021 22:27 | Son Güncelleme:
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Yemen’de Ulusal Ordu ve İran tarafından desteklenen Husiler arasındaki çatışmalarda aralarında özel kuvvetler komutanının da bulunduğu yaklaşık 50 Husi milisinin öldürüldüğü açıklandı.Yemen’in doğusunda yer alan Marib kentindeki çeşitli cephelerde, Ulusal Ordu ve İran tarafından desteklenen Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Yemen’de Ulusal Ordu ve İran tarafından desteklenen Husiler arasındaki çatışmalarda aralarında özel kuvvetler komutanının da bulunduğu yaklaşık 50 Husi milisinin öldürüldüğü açıklandı.
Yemen’in doğusunda yer alan Marib kentindeki çeşitli cephelerde, Ulusal Ordu ve İran tarafından desteklenen Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen’de yetkililer Husilerin, kentin batısında bulunan çeşitli cephelerde Yemen ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda ağır kayıplar verdiğini açıkladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda aralarında özel kuvvetler komutanının da bulunduğu yaklaşık 50 Husi milisinin öldürüldüğü bildirildi. Ulusal Ordu’nun üst düzey askeri komutanlarından Abdul Ghani Shaalan’ın da çatışmalar sırasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Arap koalisyon uçakları tarafından desteklenen Ulusal Ordu güçleri ile Husi milisleri arasında 3 haftadır süren şiddetli çatışmalarda her iki taraf da ağır kayıplar verdi.
Husiler, dün gece ülkenin doğusundaki Marib kentine balistik füze saldırısı düzenlemiş, kente 10 balistik füze atıldığı açıklanmıştı.

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