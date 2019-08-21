"Yemen'in güneyindeki ayaklanma sonlandırılacak"

RİYAD (AA) - Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyinin silahlı ayaklanmasının sonlandırılması için çalışacaklarını duyurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, ABD'nin Sana Maslahatgüzarı Cuneyd Munir ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Güney Geçiş Konseyinin silahlı ayaklanması gölgesinde; ülkenin güneyindeki Aden ve Ebyen'deki gelişmeler ile barış süreci ele alındı.

Yemen hükümetinin ülkenin istikrarını zedeleyecek herhangi bir eylemle mücadelede tereddüt etmeyeceğini vurgulayan Hadrami, "Anayasa ve kanunların izin verdiği çerçevede BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyinin başlattığı silahlı ayaklanmayı sonlandırmak için çalışacağız." dedi.

Hadrami, ayrıca BAE'nin Güney Geçiş Konseyine sağladığı maddi ve askeri desteğin sonlandırılması çağrısını yineledi.

BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma, meşru hükümet aleyhindeki ayaklanmayı kınama çağrısı yapan Hadrami, Suudi Arabistan'ın davet ettiği diyalog çağrısına ilişkin ise şunları söyledi: