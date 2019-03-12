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Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 07:09 | Son Güncelleme

Adana'da üstünü örtmek için odasına giren yengesi tarafından yaralı olduğu fark edilen 17 yaşında Y.B. hastaneye kaldırıldı. Ekipler, yaptıkları araştırmada yaralının, elindeki tabancayla yatağında oynadığı sırada yanlışlıkla kendisini vurduğunu tespit etti.

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde, 17 yaşındaki Y.B'nin üstünü örtmek için odasına giren yengesi, genci yorganın altında fenalaşmış halde bulunca durumu yakınlarına bildirdi. Gencin yorganını kaldırdıklarında yaralı olduğunu fark eden yakınları Y.B'yi özel bir araçla Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Buradaki ilk müdahale yapılan Y.B, daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada gencin yatağında bir tabanca ve bir boş kovan buldu. Araştırmalarını sürdüren ekipler, ilk belirlemelere göre, Y.B'nin yatağında yattığı sırada elindeki tabancanın ateş alması sonucu kendisini yaraladığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
adana Yüreğir

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