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Yeni 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart

11.02.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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Yeni 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart

İlk nesil Hyundai Kona, 2017 yılında ortaya çıktı. Bu segmentte ilk modeli olan Hyundai tasarım ve performans konusunda Kona’yı oldukça başarılı kıldı. Geniş motor seçeneği ve 4x4 donanımlarıyla müşterileri cezbeden model 2020 yılında makyajlandı. Bizde sizler için makyajlı Kona modelini test köşemize konuk aldık. İşte Kona hakkında tüm detaylar.

Tasarım konusunda ilk çıktığı günden günümüze oldukça ses getiren model robotik tasarımıyla tüm kullanıcıları etkilemişti. Hyundai Kona 2019 yılında yurt dışında elektrikli bir versiyonla daha ortaya çıktı. 39.2 kWh ve 64 kWh pil kapasitelerinde olan bu iki model daha sonrasında makyajlanarak günümüz tasarımına kavuştu.

Test Yeni 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart-2

YENİ 2021 HYUNDAI KONA’NIN TASARIMI NASIL?

Makyajdan sonra Kona tasarım konusunda önemli bir değişim yaşamış. Ön yüzde kocaman bir ağzı andıran ızgara kullanılmış. Ön yüzde eski nesilde altıgen ızgara varken burada daha farklı bir ızgara formu kullanılmış.

Test Yeni 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart-4

Tampon tasarımı da yenilenmiş. Çift parçalı aydınlatma grubu ana tasarımını korurken, ana aydınlatma grubunun köşeli hatları ovalleştirilmiş. Kaputtaki tasarım hatları değişirken, gündüz LED aydınlatmalarının iç tasarımında da ufak değişimler göze çarpıyor.
Yan bölümde çok büyük değişim olmazken, makyaj ile birlikte sunulan hafif hibrit teknolojisinin ibaresi “48V” logoları çamurluğun hemen üzerinde yer alıyor.

Test Yeni 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart-9

Arka bölümde ön tasarım gibi değişmiş. Stop grubunun tasarımı çok az değişirken, ikincil geri aydınlatma grubunun eski nesildeki keskin hatlı tasarımını kaybetmiş. Arka tampon değişirken, bagaj kapağının da tasarımının değiştiği gözlerden kaçmıyor.

Test Yeni 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart-10

YENİ 2021 HYUNDAI KONA’NIN BOYUTLARI VE BAGAJ HACMİ NASIL?

Makyajlı Hyundai Kona, 4205 mm. uzunluğa, 1800 mm. genişliğe, 1565 mm yüksekliğe ve 2600 mm aks mesafesine sahip.

Test Yeni 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart-12

Yeni 2021 Hyundai Kona 374 litre bagaj hacmi ile birlikte geliyor. Bu alan hibrit seçeneği ile alsanız da, almasanız da değişmiyor.

Test Yeni 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart-16

YENİ 2021 HYUNDAI KONA’NIN KOKPİTİ NASIL?

Makyaj ile birlikte Hyundai Kona’nın kokpitinde de ufak değişimler yaşanmış. En büyük değişim gösterge panelinde meydana gelmiş. Artık siterseniz Hyundai Kona’yı dijital gösterge paneli ile alabiliyorsunuz.

Test Yeni 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart-17

Hyundai i20’den hatırladığımız bu gösterge, grafik anlamında oldukça başarılı. Orta konsoldaki multimedya ekranı eski nesile göre bazı fiziksel tuşlarını kaybetmiş. Aslında bu tuşlar eskide yan bölümlerde yer alırken, bu ekranda alt tarafa taşınmış.

Test Yeni 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart-14

İki adet çevirmeli olarak sunulan fiziksel tuş hala yerini koruyor. Yuvarlak ve oval havalandırma ızgaralarının tasarımı değişmiş. Orta ekranın hemen altında klima kumandaları yer alıyor. Bu kumandaların tasarımı değiştirilmiş. Eşya gözleri eski nesildeki gibi fazlasıyla cömert.

Test Yeni 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart-13

Arka bölümde oturan yolcular baş ve diz mesafesi konusunda sıkıntı yaşamıyorlar. Ancak bu alan bir C segmenti SUV kadar ferah değil.

Test Yeni 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart-8

YENİ 2021 HYUNDAI KONA’NIN DİZEL HİBRİT MOTORU NASIL ÇALIŞIYOR?

Hyundai Kona makyaj ile birlikte hafif hibrit teknolojisine sahip dizel motor ile geliyor. Bu motor 136 Bg güç ve 320 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/s hızlanmasını model 9.9 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 190 km/s ile sınırlandırılmış. 7 ileri DCT çift kavrama şanzıman ile gelen model, fabrika verilerine göre 4.1 litrelik tüketim değerine sahip.

Test Yeni 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart-7

48 güce sahip hibrit sistem hızlanma esnasında içten yanmalı motora destek sağlıyor. Bu sayede hem düşük emisyon hem de düşük yakıt tüketimi değerleri tutturulabiliyor. Bunun yanında marş konusunda da avantajlı hale geliyorsunuz. Düşük sarsıntılı çalışma sistemine sahip marş sayesinde yolculuklarınız daha konforlu hale geliyor.

Test Yeni 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart-15

Arazi ve günlük kullanım için sürüş modlarıda modelde size sunuluyor. vitesin yanındaki bir kumanda ile kontrol edilen sistemde Spor, konfor ve eco sürüş modları arasında seçim yapılırken, arazi içinde üç farklı mod sunuluyor.

Test Yeni 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart-11

YENİ 2021 HYUNDAI KONA’NIN YALITIMI NASIL?

Eski nesile göre yalıtım konusunda gelişen Hyundai Kona, eksik yönlerini kapatmış .Ancak halaotoban hızlarında biraz fazla yol ve rüzgar sesi alıyor.

Test Yeni 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart-6

YENİ 2021 HYUNDAI KONA KONFOR VE YOL TUTUŞ

Kona konfor konusunda elinizi fazlasıyla kuvvetlendiriyor. Yumuşak süspansiyonları sayesinde oldukça rahat ve konforlu yolculuklar sizi bekliyor.

Test Yeni 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart-18

Yumuşak süspansiyon ve yüksek karoser konfor konusunda size yardımcı oluyor. Ancak yol tutuş eğrisinde elinizi güçsüz kılıyor. Sınırları aşılan model çok fazla gövde salınımı yapıyor.

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