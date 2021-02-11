Yeni 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart

Tasarım konusunda ilk çıktığı günden günümüze oldukça ses getiren model robotik tasarımıyla tüm kullanıcıları etkilemişti. Hyundai Kona 2019 yılında yurt dışında elektrikli bir versiyonla daha ortaya çıktı. 39.2 kWh ve 64 kWh pil kapasitelerinde olan bu iki model daha sonrasında makyajlanarak günümüz tasarımına kavuştu. YENİ 2021 HYUNDAI KONA’NIN TASARIMI NASIL? Makyajdan sonra Kona tasarım konusunda önemli bir değişim yaşamış. Ön yüzde kocaman bir ağzı andıran ızgara kullanılmış. Ön yüzde eski nesilde altıgen ızgara varken burada daha farklı bir ızgara formu kullanılmış. Tampon tasarımı da yenilenmiş. Çift parçalı aydınlatma grubu ana tasarımını korurken, ana aydınlatma grubunun köşeli hatları ovalleştirilmiş. Kaputtaki tasarım hatları değişirken, gündüz LED aydınlatmalarının iç tasarımında da ufak değişimler göze çarpıyor.

Yan bölümde çok büyük değişim olmazken, makyaj ile birlikte sunulan hafif hibrit teknolojisinin ibaresi “48V” logoları çamurluğun hemen üzerinde yer alıyor. Arka bölümde ön tasarım gibi değişmiş. Stop grubunun tasarımı çok az değişirken, ikincil geri aydınlatma grubunun eski nesildeki keskin hatlı tasarımını kaybetmiş. Arka tampon değişirken, bagaj kapağının da tasarımının değiştiği gözlerden kaçmıyor.

YENİ 2021 HYUNDAI KONA’NIN BOYUTLARI VE BAGAJ HACMİ NASIL? Makyajlı Hyundai Kona, 4205 mm. uzunluğa, 1800 mm. genişliğe, 1565 mm yüksekliğe ve 2600 mm aks mesafesine sahip. Yeni 2021 Hyundai Kona 374 litre bagaj hacmi ile birlikte geliyor. Bu alan hibrit seçeneği ile alsanız da, almasanız da değişmiyor. YENİ 2021 HYUNDAI KONA’NIN KOKPİTİ NASIL? Makyaj ile birlikte Hyundai Kona’nın kokpitinde de ufak değişimler yaşanmış. En büyük değişim gösterge panelinde meydana gelmiş. Artık siterseniz Hyundai Kona’yı dijital gösterge paneli ile alabiliyorsunuz. Hyundai i20’den hatırladığımız bu gösterge, grafik anlamında oldukça başarılı. Orta konsoldaki multimedya ekranı eski nesile göre bazı fiziksel tuşlarını kaybetmiş. Aslında bu tuşlar eskide yan bölümlerde yer alırken, bu ekranda alt tarafa taşınmış. İki adet çevirmeli olarak sunulan fiziksel tuş hala yerini koruyor. Yuvarlak ve oval havalandırma ızgaralarının tasarımı değişmiş. Orta ekranın hemen altında klima kumandaları yer alıyor. Bu kumandaların tasarımı değiştirilmiş. Eşya gözleri eski nesildeki gibi fazlasıyla cömert. Arka bölümde oturan yolcular baş ve diz mesafesi konusunda sıkıntı yaşamıyorlar. Ancak bu alan bir C segmenti SUV kadar ferah değil.