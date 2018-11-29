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Kadınlar şimdi de yüzlerini tıraş etmeye başladı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 29.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

Cerrahi yüz tıraşı Avustralyalı kadınları etkisi altına aldı. Son güzellik trendi ülkemize de sıçrar mı bilemiyoruz ama inanılmaz dönüşümler şaşkına çeviriyor.

Kadınlar şimdi de yüzlerini tıraş etmeye başladı

Avustralyalı kadınlar, 75 dolarlık tedaviyi denedikten sonra inanılmaz sonuçlarla dönüşümlerini paylaşıyorlar. Dermaplanlama olarak bilinen sürecin ağrısız ve cildi derinden temizlediği iddia ediliyor. Yüzdeki ince kılların ve ölü derilerin temizlenmesini içeren süreç daha kolay bir makyaj uygulaması ve eşit olmayan cit tonunu dengelemeyi içeriyor.

Dermaplaning, ameliyat bıçağı ile yüz tıraşı içerir ve genellikle pürüzsüz, parlak bir cilt üretmek için kimyasal peeling ile birleştirilir.

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Yeni trendi deneyen Avustralyalı gazeteci Tori Croether, bu durumu şöyle anlatıyor: ''Yüzdeki tüylerin alınmasından sonra kılların daha kalın ve hızlı bir şekilde çıkmasını bekliyordum ancak bu normal traştan çok farklı. Pahalı bir tedavi ama sonuçları gerçekten inanılmaz. Bu tüm dünyadaki kadınların yeni tutkusu olacak. Özellikle kuru veya çatlak bir cilt tipine sahip olan herkes bunu yaptırmayı düşünecek''

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Londra'daki Harley Street Kliniği'nden Dr. David Jack'e göre de, kıl folikülleri bıçak tarafından etkilenmiyor. Ve yüzdeki tüyler sakal gibi çıkmıyor.

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Tedavinin cilt dokusunu ve tonunu iyileştirdiği, ayrıca yüzün serum ve nemlendiriciyi emmesini kolaylaştıracağı söyleniyor. Prosedür çoğu zaman, epidermisin su geçirmez katmanlarını kaldırarak, cilt bakım ürünlerinden gelen vitamin ve besin maddelerinin derin ve etkili bir şekilde nüfuz etmesini sağlayan bir glikolik soyma ile eşleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dermaplanlama Cerrahi yüz tıraşı

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