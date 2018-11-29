Kadınlar şimdi de yüzlerini tıraş etmeye başladı

Avustralyalı kadınlar, 75 dolarlık tedaviyi denedikten sonra inanılmaz sonuçlarla dönüşümlerini paylaşıyorlar. Dermaplanlama olarak bilinen sürecin ağrısız ve cildi derinden temizlediği iddia ediliyor. Yüzdeki ince kılların ve ölü derilerin temizlenmesini içeren süreç daha kolay bir makyaj uygulaması ve eşit olmayan cit tonunu dengelemeyi içeriyor.

Dermaplaning, ameliyat bıçağı ile yüz tıraşı içerir ve genellikle pürüzsüz, parlak bir cilt üretmek için kimyasal peeling ile birleştirilir.

Yeni trendi deneyen Avustralyalı gazeteci Tori Croether, bu durumu şöyle anlatıyor: ''Yüzdeki tüylerin alınmasından sonra kılların daha kalın ve hızlı bir şekilde çıkmasını bekliyordum ancak bu normal traştan çok farklı. Pahalı bir tedavi ama sonuçları gerçekten inanılmaz. Bu tüm dünyadaki kadınların yeni tutkusu olacak. Özellikle kuru veya çatlak bir cilt tipine sahip olan herkes bunu yaptırmayı düşünecek''

Londra'daki Harley Street Kliniği'nden Dr. David Jack'e göre de, kıl folikülleri bıçak tarafından etkilenmiyor. Ve yüzdeki tüyler sakal gibi çıkmıyor.