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Yeni aşkı tanıdık çıkmıştı! Hazar Ergüçlü aşkta da işte de mutlu...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.03.2024 11:01
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Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisinden ayrılan Hazar Ergüçlü Onur Ünlü'den sonra DJ Artz olarak bilinen Efe Çelik ile aşk yaşamaya başlamıştı. İnci Taneleri'nin Dilber'i aşk sorularına yanıt verdi.

Yeni aşkı tanıdık çıkmıştı! Hazar Ergüçlü aşkta da işte de mutlu...

Hazar Ergüçlü, 5 yıl aşk yaşadığı yönetmen Onur Ünlü ile ilişkisini bitirmişti. İnci Taneleri ile büyük çıkış yaşayan güzel oyuncu Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açmış ama bu aşk da kısa sürmüştü.

Hazar Ergüçlü son olarak DJ Artz olarak bilinen Efe Çelik ile yeni bir maceraya yelken açmıştı. Hazar Ergüçlü 4 aydır süren ilişkisi hakkında da konuştu.

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Posta'da yer alan habere göre İnci Taneleri'nin Dilber'i “Çok güzel gidiyor, mutluyuz” demekle yetindi.

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"TEKLİF GELİNCE İNANAMADIM"

İnci Taneleri üzerine de konuşan Ergüçlü “Zirvede olmak güzel. O kadar iyi bir senaryo ki her şey açık ve net. Teklif gelince inanamadım. Yılmaz Erdoğan’ın beni tercih etmesi mutlu etti. Dilber dansının bu kadar konuşulmasına şaşırdım. Çok sık gelgit yaşayan, duygularıyla hareket eden bir karakter” dedi.


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