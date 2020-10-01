Yeni Ay Terazi'de... Astrolog Merve Rençber'den Terazi burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı terazi burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğan terazi burçlarını bu ay neler bekleyecek? Terazi burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında terazi burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda terazi burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Terazi Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...
Bu ay yaşam düzeninizde ve rutininizde değişimler yaşayacak, alışkanlıklarınızda değişime gideceksiniz. Sosyal çevrenizde farklılıklar oluşabilir, bazı ilişkilerde yakınlaşmaya giderken, yakın olduğunuz bazı ilişkilerde mesafeleşmeler yaşanabilir.
2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Ruh ve beden sağlığını geliştirmeye, iyileştirmeye odaklanmanız gereken bir dönem başlıyor. Ayın tamamında ruhunuzu besleyecek ortamlar, çalışmalar içinde olmaya çalışmalı, kendinizi keşfe çıkmalısınız. Spiritüel konular, ibadetler, rahatlama çalışmaları ve bilinmez konular bu dönemde ilginizi çekebilir, iyi gelebilir. Aynı zamanda psikolojik destekler de oldukça sonuç verebilir, fayda sağlayabilir. Zararlı alışkanlıklara karşı bu süreçte dikkat etmeye, abartıya kaçmamaya dikkat etmeli, azaltma yoluna gitmelisiniz.
14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. Finansal dengenizde değişimi getirecek bu retro, plan dışı harcamalar, harcamalarda kontrolsüzlük durumlarından bahsediyor. Aynı zamanda duygularınızda, iç dünyanızda bir karmaşa yaşayabilir; ne istediğinize karar vermekte zorlanabilirsiniz. Gizli ilişkilerden, zaaflarla hareket etmekten kaçınmalı, aldatma ve aldatılma durumlarına dikkat etmelisiniz. Bu sizden yana çalışabileceği gibi karşınızdakilerden yana da çalışabilir. Nitekim bu ay içinde bazı kişilerin gizli yanlarını da göreceksiniz. Sizin ise daha önce gizlediğiniz bir durum açığa çıkabilir.
16 Ekimde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Yaratıcılığınızı arttıracak, yeteneklerinizi öne çıkarak bu yeni ayın etkileriyle daha çok parlayacaksınız. Bu tarih civarında iş hayatında yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. İş aracılığıyla kurduğunuz ilişkiler sizi üst bir pozisyona taşıyabilir. Bir iş ilişkisi, partnerliğe dönüşebilir.
Bu tarih civarında iş hayatında düzen değişiklikleri yaşanabilir. Kendi işini yapanlar işini büyütebilir, adını duyurabilir. Kurum çalışanları ise iş ortamında daha çok konuşulabilir. İlgi ve beğeniyi duruşunuzla, tavrınızla toplayabilirsiniz.
23 Ekimde Güneş Akrep burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında finansal konularda güçlenme ve hareketlenme yaşıyor olacaksınız. Eş ve babadan maddi destek görebilir, aylık kazancınızı arttıracak girişimler gündeme gelebilir. Dönemsel projeleri değerlendirmekten kaçınmamalı.
Astrolog Merve Rençber
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