Yeni Ay Terazi'de... Astrolog Merve Rençber'den Terazi burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı terazi burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğan terazi burçlarını bu ay neler bekleyecek? Terazi burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında terazi burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda terazi burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Terazi Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...

Terazi burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)

Bu ay yaşam düzeninizde ve rutininizde değişimler yaşayacak, alışkanlıklarınızda değişime gideceksiniz. Sosyal çevrenizde farklılıklar oluşabilir, bazı ilişkilerde yakınlaşmaya giderken, yakın olduğunuz bazı ilişkilerde mesafeleşmeler yaşanabilir.

2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Ruh ve beden sağlığını geliştirmeye, iyileştirmeye odaklanmanız gereken bir dönem başlıyor. Ayın tamamında ruhunuzu besleyecek ortamlar, çalışmalar içinde olmaya çalışmalı, kendinizi keşfe çıkmalısınız. Spiritüel konular, ibadetler, rahatlama çalışmaları ve bilinmez konular bu dönemde ilginizi çekebilir, iyi gelebilir. Aynı zamanda psikolojik destekler de oldukça sonuç verebilir, fayda sağlayabilir. Zararlı alışkanlıklara karşı bu süreçte dikkat etmeye, abartıya kaçmamaya dikkat etmeli, azaltma yoluna gitmelisiniz.